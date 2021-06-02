Вдовиченков и Дюжев воссоединились на съемках сериала

Актеры Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков, которые не встречались на съемочной площадке со времен легендарной «Бригады», исполнят главные роли в новом сериале Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям». Герои криминальной комедии — четыре друга: вор со стажем Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, заядлый хулиган-драчун Кувалда и наивный похититель домашних животных Килька. Они познакомились в тюрьме и, оказавшись на свободе, решают завязать с преступной жизнью. Но прежде собираются сорвать большой куш — чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь.
С этой целью они арендуют ресторан рядом с банком, чтобы под прикрытием сделать подкоп к хранилищу. Однако внезапно заведение, открытое преступниками, с тюремной кухней и хамским обслуживанием, становится популярно у посетителей. Теперь друзья должны сделать выбор — следовать прежнему плану или выбрать спокойную жизнь и новое для них дело.
Мне часто предлагают роли людей из криминального мира, но в этом сценарии я увидел смешной и живой юмор, что сейчас нечасто встретишь. И этот сериал всё же не про уголовников, а про то, как люди с непростой судьбой и жизненными трудностями меняются, начинают верить в дружбу, в любовь. И мне кажется, зритель хочет таких историй.
Помимо Вдовиченкова и Дюжева, главные роли в «Ресторане по понятиям» исполнят Владимир Сычев и Иван Кокорин. Также в съемках комедии примут участие Виктория Богатырева, Максим Коновалов, Михаил Тарабукин, Теона Дольникова, Ирина Темичева и многие другие.
Сериал будет состоять из 10 эпизодов по 20 минут каждый и выйдет на одном из онлайн-сервисов. Дата премьеры пока не сообщается.