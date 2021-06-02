Вдовиченков и Дюжев воссоединились на съемках сериала

Мне часто предлагают роли людей из криминального мира, но в этом сценарии я увидел смешной и живой юмор, что сейчас нечасто встретишь. И этот сериал всё же не про уголовников, а про то, как люди с непростой судьбой и жизненными трудностями меняются, начинают верить в дружбу, в любовь. И мне кажется, зритель хочет таких историй.