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28 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Асмус снова раскритиковали за откровенные сцены в новом фильме

Актриса сыграла девушку из видеочата в драме Kitoboy
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Интернет-пользователи раскритиковали актрису Кристину Асмус за роль девушки из видеочата в фильме Kitoboy. Об этом сообщает РИА «Новости». В ленте Асмус играет вебкам-модель, которая раздевается на камеру. Критикам не понравилось появление актрисы на экране в таком виде. Некоторые комментаторы посчитали, что режиссер Филипп Юрьев взял Асмус на роль из-за фильма «Текст», где она снималась в откровенных сценах.

Новость
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»
Фильм Kitoboy рассказывает о чукотском охотнике, в поселке которого провели интернет. Он влюбляется — впервые и сильно — в молчаливую девушку из видеочата.

В 2019 году Асмус подверглась травле в сети из-за откровенных сцен в фильме «Текст». Позднее ее вновь раскритиковали из-за страстной сцены с Егором Кридом в его клипе. В комментариях к видео пользователи принялись жалеть мужа Асмус Гарика Харламова, предрекая паре скорый развод. Летом 2020 супруги действительно объявили о разводе.

Продюсер Kitoboy Алексей Учитель ранее подчеркивал, что Асмус не сразу согласилась на роль в фильме о чукотском охотнике — ее пришлось уговаривать. Увидев отрывок из будущей ленты, актриса решила, что хочет сниматься, несмотря на критику со стороны публики, которая, как ожидала Кристина, могла последовать.

6.1
Kitoboy
2020/Россия16+драмаприключения
Моя оценка

Отметим, что Kitoboy взял приз на фестивале в Венеции. Ленту отметили в рамках программы авторского кино «Венецианские дни». Позже картина была представлена на фестивале «Кинотавр», где удостоилась статуэтки за лучшую режиссуру. Исполнитель главной роли Владимир Онохов получил приз им. О. Янковского за лучшую мужскую роль.

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