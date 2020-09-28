Асмус снова раскритиковали за откровенные сцены в новом фильме

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Интернет-пользователи раскритиковали актрису Кристину Асмус за роль девушки из видеочата в фильме Kitoboy. Об этом сообщает РИА «Новости». В ленте Асмус играет вебкам-модель, которая раздевается на камеру. Критикам не понравилось появление актрисы на экране в таком виде. Некоторые комментаторы посчитали, что режиссер Филипп Юрьев взял Асмус на роль из-за фильма «Текст», где она снималась в откровенных сценах.

Фильм Kitoboy рассказывает о чукотском охотнике, в поселке которого провели интернет. Он влюбляется — впервые и сильно — в молчаливую девушку из видеочата.

Продюсер Kitoboy Алексей Учитель ранее подчеркивал, что Асмус не сразу согласилась на роль в фильме о чукотском охотнике — ее пришлось уговаривать. Увидев отрывок из будущей ленты, актриса решила, что хочет сниматься, несмотря на критику со стороны публики, которая, как ожидала Кристина, могла последовать.

6.1 Kitoboy 2020 / Россия 16+ драма приключения Моя оценка Хочу посмотреть