Асмус снова раскритиковали за откровенные сцены в новом фильме

Интернет-пользователи раскритиковали актрису Кристину Асмус за роль девушки из видеочата в фильме Kitoboy. Об этом сообщает РИА «Новости». В ленте Асмус играет вебкам-модель, которая раздевается на камеру. Критикам не понравилось появление актрисы на экране в таком виде. Некоторые комментаторы посчитали, что режиссер Филипп Юрьев взял Асмус на роль из-за фильма «Текст», где она снималась в откровенных сценах.
В 2019 году Асмус подверглась травле в сети из-за откровенных сцен в фильме «Текст». Позднее ее вновь раскритиковали из-за страстной сцены с Егором Кридом в его клипе. В комментариях к видео пользователи принялись жалеть мужа Асмус Гарика Харламова, предрекая паре скорый развод. Летом 2020 супруги действительно объявили о разводе.
Продюсер Kitoboy Алексей Учитель ранее подчеркивал, что Асмус не сразу согласилась на роль в фильме о чукотском охотнике — ее пришлось уговаривать. Увидев отрывок из будущей ленты, актриса решила, что хочет сниматься, несмотря на критику со стороны публики, которая, как ожидала Кристина, могла последовать.
Отметим, что Kitoboy взял приз на фестивале в Венеции. Ленту отметили в рамках программы авторского кино «Венецианские дни». Позже картина была представлена на фестивале «Кинотавр», где удостоилась статуэтки за лучшую режиссуру. Исполнитель главной роли Владимир Онохов получил приз им. О. Янковского за лучшую мужскую роль.