О фестивале

31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» состоялся в Сочи с 11 по 18 сентября 2020 года. Несмотря на неопределенную ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19, организаторы не стали переносить смотр в онлайн-формат. Жюри возглавил режиссер Борис Хлебников. Фестиваль окрылся анимационным фильмом «Нос, или Заговор не таких» Андрея Хржановского, фильмом закрытия стала лента «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.

Главный приз фестиваля достался якутской ленте «Пугало». Лучшей актрисой стала Валентина Романова-Чыскыырай («Пугало»), а приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов («Kitoboy»).

С полным списком победителей 31-го фестиваля «Кинотавр» можно ознакомиться ниже.