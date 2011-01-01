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Кинотавр 2020: номинанты и лауреаты

Сочи, Россия  /  http://kinotavr.ru/ru
О фестивале

31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» состоялся в Сочи с 11 по 18 сентября 2020 года. Несмотря на неопределенную ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19, организаторы не стали переносить смотр в онлайн-формат. Жюри возглавил режиссер Борис Хлебников. Фестиваль окрылся анимационным фильмом «Нос, или Заговор не таких» Андрея Хржановского, фильмом закрытия стала лента «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.

Главный приз фестиваля достался якутской ленте «Пугало». Лучшей актрисой стала Валентина Романова-Чыскыырай («Пугало»), а приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов («Kitoboy»).

С полным списком победителей 31-го фестиваля «Кинотавр» можно ознакомиться ниже.

Главные фильмы

Победители и номинанты премии Кинотавр 2020

Главный приз

Победитель
Пугало
Вмешательство
Глубже!
Доктор Лиза
Город уснул
Kitoboy
Конференция
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Скажи ей
Хандра
Маша
Трое
Человек из Подольска

Приз за лучшую режиссуру

Победитель
Филипп Юрьев
Kitoboy

Приз за лучшую женскую роль

Победитель
Валентина Романова-Чыскыырай
Пугало

Приз им. О. Янковского за лучшую мужскую роль

Победитель
Владимир Онохов
Kitoboy

Приз за лучшую операторскую работу

Победитель
Трое

Приз им. Г. Горина за лучший сценарий

Победитель
Конференция

Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»

Победитель
Сера

Лучший дебют

Победитель
Анастасия Пальчикова
Маша
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