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Kitoboy

6.419 оценок
IMDb6.9
Награды:
20201 ч. 33 мин.драмаприключения
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Сюжет фильма:

Все меняется в жизни юного чукотского охотника Лешки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется — впервые и сильно — в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

Режиссер
Филипп Юрьев
В ролях
Кристина Асмус, Владимир Онохов, Владимир Любимцев, Мария Чупринская, Арье Вортхальтер, Лазиза Увайдуллаева
Страна
Россия
Премьера
8 октября (РФ)
5 сентября (Мир)
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Трейлер
Кадры16
16
фотографий
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