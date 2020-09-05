Все меняется в жизни юного чукотского охотника Лешки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется — впервые и сильно — в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.
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