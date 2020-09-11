Российский фильм с Асмус взял приз на Венецианском фестивале

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РИМ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Картина «Китобой» российского режиссера Филиппа Юрьева победила в параллельной программе авторского кино «Венецианские дни» на 77-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщается на сайте смотра. Всего в параллельной программе было представлено одиннадцать лент, включая фильм «Конференция» бывшего сокурсника Юрьева Ивана И. Твердовского. Оба являются выпускниками курса Алексея Учителя во ВГИКе.

Фильм «Китобой» снимался на Чукотке с непрофессиональными актерами. Также в работе над картиной приняла участие Кристина Асмус. Лента рассказывает о том, как меняется жизнь местного охотника, когда он влюбляется в девушку из видеочата.

По мнению режиссера, для которого «Китобой» стал дебютным полнометражным фильмом, «смотреть, как играют непрофессиональные актеры, гораздо интереснее, чем известные, которых уже много раз видели». Юрьев поделился с ТАСС:

В начале было очень сложно, мне казалось, что это нереальная задача: трудная локация, сложные эмоциональные сцены, ребята эти, к тому же, сироты.

Программа «Венецианские дни» была создана в 2004 году. В секции вручаются награды, главная из них включает денежное вознаграждение в размере €20 тыс. Сумма делится поровну между режиссером-победителем и международным дистрибьютором, который займется прокатом фильма. Президентом жюри в 2020 году стал израильский режиссер Надав Лапид, чья картина «Синонимы» завоевала главный приз на международном Берлинском кинофестивале в 2019 году.

Китобой 2020 / Россия драма приключения Моя оценка Хочу посмотреть

«Китобой» может также претендовать на приз Луиджи Ди Лаурентиса «Лев будущего». Он присуждается отдельным жюри, победителя объявят вместе с лауреатами основного конкурса 12 сентября.