Поклонники осудили Асмус за откровенную сцену в клипе Крида

Многие пользователи сети остро отреагировали на видео, в котором актриса и певец играют влюбленных. Некоторые предположили, что звезда сериала « Интерны » специально ищет роли с интимными сценами, а также отметили, что она могла бы отказаться от съемок после «критики в свою сторону».

«Должны же быть какие-то границы у человека, если уже оступилась в одной картине с интимными сценами, где они были неуместны, зачем лезть в другое болото? Понимаю, что это игра, актриса, видеоклип, но аудиторию же это заводит», — написал один из пользователей.