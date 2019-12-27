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27 декабря 2019, Газета.Ruновость

Поклонники осудили Асмус за откровенную сцену в клипе Крида

Ранее актриса подверглась критике из-за работы в фильме «Текст»

Певец Егор Крид опубликовал тизер своего нового клипа Love is, в котором приняла участие актриса Кристина Асмус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многие пользователи сети остро отреагировали на видео, в котором актриса и певец играют влюбленных. Некоторые предположили, что звезда сериала «Интерны» специально ищет роли с интимными сценами, а также отметили, что она могла бы отказаться от съемок после «критики в свою сторону».

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«Должны же быть какие-то границы у человека, если уже оступилась в одной картине с интимными сценами, где они были неуместны, зачем лезть в другое болото? Понимаю, что это игра, актриса, видеоклип, но аудиторию же это заводит», — написал один из пользователей.

Напомним, в октябре 2019 года на экраны вышел фильм Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. В ленте присутствовали откровенные сцены с участием героев Кристины Асмус и Ивана Янковского, из-за чего после выхода ленты в сети вспыхнул скандал: многие зрители посчитали, что актрисе не стоило обнажаться для картины.

Критики в адрес Асмус было так много, что на комментарии ответил муж звезды, шоумен Гарик Харламов, также на обсуждение эротических кадров отреагировала Анна Михалкова.

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