Асмус, Андреева, Бондарчук: все звезды на закрытии «Кинотавра»

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На торжественной церемонии были объявлены итоги конкурсной программы фестиваля и вручены призы победителям.

Якутский фильм, история чукотского охотника и другие победители

Главную награду «Кинотавра 2020» получила лента «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. Фильм рассказывает о якутской знахарке и отшельнице, которую люди избегают и сторонятся, но к которой всегда приходят за чудом. Вручая приз, председатель жюри, режиссер Борис Хлебников, отметил:

Я рад, что мои вступительные слова, [сказанные] на церемонии открытия фестиваля , о том, что мы будем ждать новых открытий, не оказались фигурой речи. Эти открытия действительно есть. Борис Хлебников

Пугало 2020 / Россия драма Моя оценка Хочу посмотреть

Кроме того, за лучшую женскую роль жюри отметило Валентину Романову-Чыскыырай, сыгравшую в «Пугале».

Владимир Онохов с наградами | Источник: Алексей Молчановский

Награду за лучший дебют вручили создательнице фильма «Маша» Анастасии Пальчиковой. В ленте о девочке, которая выросла в 90-х, сыграли Полина Гухман и Анна Чиповская. Жюри также отметило Ивана И. Твердовского — автору и постановщику фильма «Конференция» вручили приз имени Григория Горина за лучший сценарий.

Специальные награды

Специальным дипломом жюри с формулировкой «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» была награждена лента «Глубже!» Михаила Сегала, главную роль в которой исполнил Александр Паль. Приз имени Микаэла Таривердиева за музыку к фильму Семена Серзина «Человек из Подольска» получила группа OQJAV.