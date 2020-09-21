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Асмус, Андреева, Бондарчук: все звезды на закрытии «Кинотавра»

В Сочи подвели итоги киносмотра и вручили награды победителям
53
фотографии
53
фотографии
53
фотографии

В Сочи завершился 31-й фестиваль российского кино «Кинотавр». Закрытие смотра среди прочих посетили актрисы Паулина Андреева, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Анна Банщикова, Олеся Судзиловская, Марина Александрова, Светлана Устинова, Елена Лядова, блогер Антон Лапенко, режиссеры Резо Гигинеишвили, Анна Меликян, Федор Бондарчук, Константин Богомолов, звезды сериала «Чики», телеведущая Ксения Собчак, а также члены жюри под председательством Бориса Хлебникова Дарья Златопольская, Владимир Вдовиченков, Оксана Фандера.

На торжественной церемонии были объявлены итоги конкурсной программы фестиваля и вручены призы победителям.

Якутский фильм, история чукотского охотника и другие победители

Главную награду «Кинотавра 2020» получила лента «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. Фильм рассказывает о якутской знахарке и отшельнице, которую люди избегают и сторонятся, но к которой всегда приходят за чудом. Вручая приз, председатель жюри, режиссер Борис Хлебников, отметил:

Я рад, что мои вступительные слова, [сказанные] на церемонии открытия фестиваля, о том, что мы будем ждать новых открытий, не оказались фигурой речи. Эти открытия действительно есть.
Борис Хлебников
Пугало
2020/Россиядрама
Моя оценка

Кроме того, за лучшую женскую роль жюри отметило Валентину Романову-Чыскыырай, сыгравшую в «Пугале».

Приз за лучшую режиссуру получила драма Kitoboy о чукотском охотнике, снятая Филиппом Юрьевым. Картина, в каст которой вошла Кристина Асмус, ранее была отмечена на кинофестивале в Венеции. Исполнитель главной роли Владимир Онохов стал на «Кинотавре» обладателем приза имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль.

Владимир Онохов с наградами | Источник: Алексей Молчановский

Награду за лучший дебют вручили создательнице фильма «Маша» Анастасии Пальчиковой. В ленте о девочке, которая выросла в 90-х, сыграли Полина Гухман и Анна Чиповская. Жюри также отметило Ивана И. Твердовского — автору и постановщику фильма «Конференция» вручили приз имени Григория Горина за лучший сценарий.

Специальные награды

Специальным дипломом жюри с формулировкой «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» была награждена лента «Глубже!» Михаила Сегала, главную роль в которой исполнил Александр Паль. Приз имени Микаэла Таривердиева за музыку к фильму Семена Серзина «Человек из Подольска» получила группа OQJAV.

Человек из Подольска
2020/Россия12+драма
Моя оценка

31-й фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 11 по 18 сентября. В основной конкурсной программе участвовало 13 картин российских режиссеров. Фильмом закрытия стала лента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», получившая незадолго до этого специальную награду 77-го Венецианского кинофестиваля.

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