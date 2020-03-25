Кристина Асмус показала себя в образе девушки из видеочата

Кристина Асмус поделилась фотографиями со съемок драмы «Китобой», в которой снялась в конце 2019 года. В картине актриса исполнила роль девушки из откровенного видеочата. Об этом звезда рассказала в инстаграме.
Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты.
Картина «Китобой» — это история любви, действие которой разворачивается в глухой деревне морских охотников на берегу Берингова пролива. С появлением интернета мальчик знакомится с девочкой — и ради нее отправляется в большое путешествие. Продюсером ленты выступил Алексей Учитель, режиссером — Филипп Юрьев.
Напомним, Кристина Асмус известна зрителям по сериалу «Интерны». Артистка также снималась в фильмах «Текст», «Zолушка» и «Легок на помине». В «Тексте» Асмус принимала участие в откровенных съемках, из-за чего в сети разгорелся скандал.
Выход фильма «Китобой» намечен на 2021 год, точная дата пока неизвестна.