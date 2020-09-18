Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»

В предпоследний день «Кинотавра 2020» Кристина Асмус, Владимир Онохов и режиссер Филипп Юрьев представили картину Kitoboy о чукотском охотнике, в поселке которого провели интернет. Он влюбляется в девушку из видеочата и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. Фильм ранее получил награду на Венецианском кинофестивале.