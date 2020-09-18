Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»

В предпоследний день «Кинотавра 2020» Кристина Асмус, Владимир Онохов и режиссер Филипп Юрьев представили картину Kitoboy о чукотском охотнике, в поселке которого провели интернет. Он влюбляется в девушку из видеочата и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. Фильм ранее получил награду на Венецианском кинофестивале.
Анна Меликян презентовала на смотре драму о любовном треугольнике «Трое». Вместе с режиссером на красную дорожку вышли исполнители главных ролей Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Поддержать коллег пришли Анна Чиповская, Дарья Повереннова, Олеся Судзиловская, Ирина Гринева, Анна Банщикова, Марина Александрова.
Еще одной громкой премьерой вечера стала комедия «Глубже!» Михаила Сегала о молодом режиссере, знатоке системы Станиславского, который попадает на работу в порно-индустрию. На красной дорожке ленту представил сам Сегал, к нему присоединились Любовь Аксенова, Александр Паль, Антон Лапенко. Гостями показа стали Ксения Собчак и Константин Богомолов, Екатерина Шпица, Сабина Ахмедова, Анна Чурина, Светлана Устинова, Анна Слю, Елена Лядова, Марина Александрова.
31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи 11 сентября. 18 сентября состоится торжественная церемония закрытия смотра, а также показ фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли.