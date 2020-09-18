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18 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»

Один из самых престижных российских киносмотров продолжается на берегу Черного моря. Подробности — в репортаже Кино Mail.ru
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фотографий
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фотографий

Kitoboy и Кристина Асмус

В предпоследний день «Кинотавра 2020» Кристина Асмус, Владимир Онохов и режиссер Филипп Юрьев представили картину Kitoboy о чукотском охотнике, в поселке которого провели интернет. Он влюбляется в девушку из видеочата и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. Фильм ранее получил награду на Венецианском кинофестивале

7.1
Kitoboy
2020/Россия16+драмаприключения
Моя оценка

«Трое»: Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд

Анна Меликян презентовала на смотре драму о любовном треугольнике «Трое». Вместе с режиссером на красную дорожку вышли исполнители главных ролей Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Поддержать коллег пришли Анна Чиповская, Дарья Повереннова, Олеся Судзиловская, Ирина ГриневаАнна БанщиковаМарина Александрова.

Трое
2020/Россиядрамамелодрамакомедия
Моя оценка

«Глубже!» с Любовью Аксеновой и Александром Палем

Еще одной громкой премьерой вечера стала комедия «Глубже!» Михаила Сегала о молодом режиссере, знатоке системы Станиславского, который попадает на работу в порно-индустрию. На красной дорожке ленту представил сам Сегал, к нему присоединились Любовь Аксенова, Александр Паль, Антон Лапенко. Гостями показа стали Ксения Собчак и Константин БогомоловЕкатерина ШпицаСабина Ахмедова, Анна Чурина, Светлана Устинова, Анна Слю, Елена Лядова, Марина Александрова.

Глубже!
2020/Россия16+мелодрамакомедия
Моя оценка

31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи 11 сентября. 18 сентября состоится торжественная церемония закрытия смотра, а также показ фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли.

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