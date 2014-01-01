О фестивале

77-й Венецианский кинофестиваль прошел со 2 по 12 сентября 2020 года на острове Лидо и стал первым из кинофестивалей класса «А», который состоялся в обычном офлайн-формате после вспышки коронавируса COVID-19. Жюри Венеции-2020 возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Для основного конкурса были отобраны 18 проектов, включая российский — фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли, получивший Специальный приз жюри. «Золотой лев» достался драме Хлои Чжао «Земля кочевников». Лучшей актрисой стала Ванесса Кирби за роль в картине «Фрагменты женщины», а лучшим актером был признан Пьерфранческо Фавино за работу в ленте «Наш отец».

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.