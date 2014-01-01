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Венецианский кинофестиваль 2020: номинанты и лауреаты

Венеция, Италия  /  http://www.labiennale.org/
О фестивале

77-й Венецианский кинофестиваль прошел со 2 по 12 сентября 2020 года на острове Лидо и стал первым из кинофестивалей класса «А», который состоялся в обычном офлайн-формате после вспышки коронавируса COVID-19. Жюри Венеции-2020 возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Для основного конкурса были отобраны 18 проектов, включая российский — фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли, получивший Специальный приз жюри. «Золотой лев» достался драме Хлои Чжао «Земля кочевников». Лучшей актрисой стала Ванесса Кирби за роль в картине «Фрагменты женщины», а лучшим актером был признан Пьерфранческо Фавино за работу в ленте «Наш отец».

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.

Главные фильмы

Победители и номинанты премии Венецианский кинофестиваль 2020

Золотой лев

Победитель
Земля кочевников
Nomadland
Ученик
The Disciple
Снега больше не будет
Never Gonna Snow Again
Мир грядущий
The World to Come
Ночь
Notturno
Куда ты идешь, Аида?
Quo Vadis Aida
А завтра весь мир
Und morgen die ganze Welt
Наш отец
Padre Nostro
Сестры Макалузо
Le Sorelle Macaluso
Новый порядок
Nuevo Orden
Жена шпиона
Spy no Tsuma
Любовники
Amants
Фрагменты женщины
Pieces of a Woman
Мисс Маркс
Miss Marx
Между смертью
Sepelenmis Ölümler Arasinda
Солнечные дети
The Sun
Ночь в Хайфе
Laila in Haifa
Дорогие товарищи!

Серебряный лев

Победитель
Киеси Куросава
Жена шпиона
Spy no Tsuma

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль

Победитель
Пьерфранческо Фавино
Наш отец
Padre Nostro

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль

Победитель
Ванесса Кирби
Фрагменты женщины
Pieces of a Woman

Большой приз жюри

Победитель
Новый порядок
Nuevo Orden

Специальный приз жюри

Победитель
Дорогие товарищи!

Лучший сценарий

Победитель
Ученик
The Disciple

Приз Марчелло Мастроянни

Победитель
Солнечные дети
The Sun
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