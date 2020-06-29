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29 июня 2020, Lenta.Ruновость

Учитель рассказал, как убедил Асмус сняться в откровенной сцене

После скандала вокруг фильма «Текст» актриса собиралась отказаться от роли
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Режиссер Алексей Учитель рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева «Китобой», в эротической сцене которого снялась актриса Кристина Асмус. Слова кинематографиста передает «Комсомольская правда».

Учитель поведал о сцене с обнаженной героиней: «По сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка. И эту героиню должна была сыграть Кристина Асмус».

Режиссер подчеркнул, что актриса прочла сценарий и согласилась на съемки.

Потом выходит фильм «Текст», происходит вся эта история. И вот мне звонит агент и объясняет, что Кристина не может сниматься в нашей сцене.
Алексей Учитель
6.5
Текст
2019/Россия16+драматриллер
Моя оценка

Учителю удалось переубедить актрису, показав ей отрывок фильма: «Она посмотрела и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?" Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", — сказала она твердо и снялась замечательно».

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Напомним, что в марте актриса поделилась кадрами со съемки этих сцен в своем инстаграме, однако при этом подчеркнула:

Спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. 
Кристина Асмус

Осенью Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы. Позднее ее вновь раскритиковали из-за страстной сцены с Егором Кридом в его клипе Love is. В комментариях к видео пользователи принялись жалеть мужа Асмус Гарика Харламова, предрекая паре скорый развод. Позже пара объявила о разводе.

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