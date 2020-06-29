Учитель рассказал, как убедил Асмус сняться в откровенной сцене

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Режиссер Алексей Учитель рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева «Китобой», в эротической сцене которого снялась актриса Кристина Асмус. Слова кинематографиста передает «Комсомольская правда».

Учитель поведал о сцене с обнаженной героиней: «По сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка. И эту героиню должна была сыграть Кристина Асмус».

Режиссер подчеркнул, что актриса прочла сценарий и согласилась на съемки.

Потом выходит фильм « Текст », происходит вся эта история. И вот мне звонит агент и объясняет, что Кристина не может сниматься в нашей сцене. Алексей Учитель

6.5 Текст 2019 / Россия 16+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

Учителю удалось переубедить актрису, показав ей отрывок фильма: «Она посмотрела и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?" Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", — сказала она твердо и снялась замечательно».

Напомним, что в марте актриса поделилась кадрами со съемки этих сцен в своем инстаграме, однако при этом подчеркнула:

Спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Кристина Асмус