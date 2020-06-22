Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым

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Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о своем расставании, отметив, что фильм «Текст» не стал причиной, подтолкнувшей их к этому решению. Соответствующие похожие публикации появились в инстаграм-аккаунтах звезд. Резидент Comedy Club и актриса отметили, что планируют сохранить дружеские отношения и вместе воспитывать общую дочь.

Новость Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены

Мы разводимся. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. Кристина Асмус

Не все пользователи сети восприняли всерьез слова Асмус и Харламова. Некоторые подписчики предположили, что кто-то из звездных супругов может быть участником популярного онлайн-шоу Comment Out, в котором звезды в рамках заданий пишут нелепые комментарии в соцсетях (а в случае отказа выполняют различные «наказания»). Между тем, Асмус подчеркнула: «Это не хайп. Упаси господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное».