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22 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым

Звездная пара объявила о расставании
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Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о своем расставании, отметив, что фильм «Текст» не стал причиной, подтолкнувшей их к этому решению. Соответствующие похожие публикации появились в инстаграм-аккаунтах звезд. Резидент Comedy Club и актриса отметили, что планируют сохранить дружеские отношения и вместе воспитывать общую дочь. 

Новость
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены
Мы разводимся. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами.
Кристина Асмус

Не все пользователи сети восприняли всерьез слова Асмус и Харламова. Некоторые подписчики предположили, что кто-то из звездных супругов может быть участником популярного онлайн-шоу Comment Out, в котором звезды в рамках заданий пишут нелепые комментарии в соцсетях (а в случае отказа выполняют различные «наказания»). Между тем, Асмус подчеркнула: «Это не хайп. Упаси господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное».

Отметим, провокационный фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко вышел в 2019 году, главные роли исполнили Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский. Актриса снялась в откровенных сценах, за что подверглась критике в сети.

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