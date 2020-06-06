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6 июня 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Что смотреть на карантине: советует Иван Макаревич

Звезда фильмов Григория Константинопольского и многих сериалов (в том числе «Выжить после», показ которого в начале июня стартовал на СТС) Иван Макаревич рассказал о самых интересных новинках кино- и телеиндустрии, которые стоит оценить на самоизоляции

«Фауда»

Взрослый, потрясающе талантливо сыгранный и написанный сериал, который полезно посмотреть всем, кто любит не просто пустоголовые веселые приключения, а что-то по-настоящему сложное и глубокое. Безумно погружающая история, от которой невозможно оторваться, не похожая, мне кажется, ни на что, что сейчас есть на рынке. И это редкость, когда происходит такая классная, наполненная и при этом такая местечковая история, которая работает на каждого человека.

8.4
Фауда
2015/Израиль16+драмабоевиктриллер
Моя оценка

«Дэйв»

Сериал, который сделал молодой рэпер Лил Дики (он же Дэйв Берд), с потрясающим юмором и безумно стильный. Это мой любимый жанр — смешение реальности и выдумки. Заслуживает внимания всех, потому что это что-то абсолютно новое, молодое, и то, чего сейчас, мне кажется, будет все больше и больше.
Иван Макаревич
Дэйв
2020/США18+комедия
Моя оценка

«Кролик Джоджо»

Один из немногих фильмов за последние много лет, который с любовью дает тебе под дых в один момент и заставляет задуматься об очень серьезных вещах. И выжимает из тебя слезы очень честно и красиво. То, как этот фильм написан, как картина, — это огромная редкость. И вообще, режиссеру фильма, Тайке Вайтити нужно уделить огромное внимание как одному из самых интересных молодых и честных режиссеров, которые сейчас есть.

7.3
Кролик Джоджо
2019/США, Германиядрамакомедиявоенный
Моя оценка

«Искренне ваш, Луис С.К.»

Очень хочется, чтобы все посмотрели новый стендап Луиса С.К., который пережил совершенно адские события в своей жизни.

И то, как он об этом говорит, и то, как этот человек размышляет о жизни, полезно услышать любому, потому что такой честности, прямоты и сарказма нет, мне кажется, ни у одного комика сейчас в мире. И С.К., в принципе, король этого жанра.
Искренне ваш, Луис С.К.
2020/СШАкомедия
Моя оценка

«Раскосяченные»

Это просто мой любимый сериал о магазине, в котором продают траву. Одну из главных ролей там играет Кэти Бейтс. В сериале очень много анимации и музыки. Это такая философская релаксация для мозга, подобия которой я не видел. И которая мне дико близка, интересна. Она очень человечная, очень честная, приземленная и красивая.

5.6
Раскосяченные
2017/США18+комедия
Моя оценка

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