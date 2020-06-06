Что смотреть на карантине: советует Иван Макаревич

Взрослый, потрясающе талантливо сыгранный и написанный сериал, который полезно посмотреть всем, кто любит не просто пустоголовые веселые приключения, а что-то по-настоящему сложное и глубокое. Безумно погружающая история, от которой невозможно оторваться, не похожая, мне кажется, ни на что, что сейчас есть на рынке. И это редкость, когда происходит такая классная, наполненная и при этом такая местечковая история, которая работает на каждого человека.

8.4 Фауда 2015 / Израиль 16+ драма боевик триллер Моя оценка Хочу посмотреть

Сериал, который сделал молодой рэпер Лил Дики (он же Дэйв Берд), с потрясающим юмором и безумно стильный. Это мой любимый жанр — смешение реальности и выдумки. Заслуживает внимания всех, потому что это что-то абсолютно новое, молодое, и то, чего сейчас, мне кажется, будет все больше и больше. Иван Макаревич

Дэйв 2020 / США 18+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Один из немногих фильмов за последние много лет, который с любовью дает тебе под дых в один момент и заставляет задуматься об очень серьезных вещах. И выжимает из тебя слезы очень честно и красиво. То, как этот фильм написан, как картина, — это огромная редкость. И вообще, режиссеру фильма, Тайке Вайтити нужно уделить огромное внимание как одному из самых интересных молодых и честных режиссеров, которые сейчас есть.

Очень хочется, чтобы все посмотрели новый стендап Луиса С.К., который пережил совершенно адские события в своей жизни.

И то, как он об этом говорит, и то, как этот человек размышляет о жизни, полезно услышать любому, потому что такой честности, прямоты и сарказма нет, мне кажется, ни у одного комика сейчас в мире. И С.К., в принципе, король этого жанра.

Это просто мой любимый сериал о магазине, в котором продают траву. Одну из главных ролей там играет Кэти Бейтс. В сериале очень много анимации и музыки. Это такая философская релаксация для мозга, подобия которой я не видел. И которая мне дико близка, интересна. Она очень человечная, очень честная, приземленная и красивая.

5.6 Раскосяченные 2017 / США 18+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть