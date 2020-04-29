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29 апреля 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова

Вуди Аллен, французское кино и необычная история призрака – получите новую порцию звездных кинорекомендаций на время самоизоляции. В этот раз – от очаровательной Лизы Арзамасовой!

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Этот фильм – как бокал хорошего красного вина. Под вкусную еду провести дома спокойный красивый вечер. Фильм не остросюжетный, без ярких захватывающих событий, но настолько атмосферный, что по окончании кажется, будто мы только что прогулялись по теплому, дождливому Нью-Йорку.
Лиза Арзамасова
6.5
Дождливый день в Нью-Йорке
2019/США16+мелодрамакомедия
Моя оценка

«Молодой папа»

Получите эстетическое удовольствие от каждого кадра!

8.2
Молодой Папа
2016/США, Испания, Италия, Франция12+драма
Моя оценка

«Джокер»

Наверное, нет человека, который еще не посмотрел этот фильм. Не скажу, что он тронул меня настолько, что я советую его каждому. Но переоценить актерскую работу исполнителя главной роли просто невозможно.

7.7
Джокер
2019/США18+драматриллеркриминал
Моя оценка

«Хэппи!»

Стильный, парадоксальный сериал, с ноткой черного юмора – и с юмором в принципе.

7.4
Хэппи!
2017/США18+драмафэнтези
Моя оценка

«История призрака»

Красивое, спокойное кино про любовь. Действие происходит практически в режиме реального времени – как будто подсматриваем за персонажами в замочную скважину. Но потом события начинают развиваться настолько стремительно, что надо постараться успеть все уловить. Опять-таки, каждый кадр – визуальное наслаждение!
7.9
История призрака
2017/СШАдрамамелодрамафэнтези
Моя оценка

«Настоящий детектив»

Прекрасная работа артистов, захватывающий сюжет.

8.3
Настоящий детектив
2014/США18+криминалтриллердетективный
Моя оценка

«Сирано. Успеть до премьеры»

Милейший французский фильм, вдохновляющий на творческие подвиги!

5.2
Сирано. Успеть до премьеры
2018/Бельгия, Франция16+драмакомедияисторический
Моя оценка

«Во все тяжкие»

Сериал, до которого только сейчас добрались руки. Получаю невероятное удовольствие и чувствую приятную зависимость от него... :)
8.3
Во все тяжкие
2008/США18+драмакриминалтриллер
Моя оценка

«Джентльмены»

Вначале сложно уловить цепочку событий, но потом история настолько эмоционально забирает, что оторваться от нее невозможно. Жизнеутверждающее, обаятельное, ироничное кино.

8.4
Джентльмены
2019/США18+комедиябоевиккриминал
Моя оценка

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