Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова

Этот фильм – как бокал хорошего красного вина. Под вкусную еду провести дома спокойный красивый вечер. Фильм не остросюжетный, без ярких захватывающих событий, но настолько атмосферный, что по окончании кажется, будто мы только что прогулялись по теплому, дождливому Нью-Йорку.