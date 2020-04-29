Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова

Этот фильм – как бокал хорошего красного вина. Под вкусную еду провести дома спокойный красивый вечер. Фильм не остросюжетный, без ярких захватывающих событий, но настолько атмосферный, что по окончании кажется, будто мы только что прогулялись по теплому, дождливому Нью-Йорку.
Получите эстетическое удовольствие от каждого кадра!
«Джокер»
Наверное, нет человека, который еще не посмотрел этот фильм. Не скажу, что он тронул меня настолько, что я советую его каждому. Но переоценить актерскую работу исполнителя главной роли просто невозможно.
«Хэппи!»
Стильный, парадоксальный сериал, с ноткой черного юмора – и с юмором в принципе.
Красивое, спокойное кино про любовь. Действие происходит практически в режиме реального времени – как будто подсматриваем за персонажами в замочную скважину. Но потом события начинают развиваться настолько стремительно, что надо постараться успеть все уловить. Опять-таки, каждый кадр – визуальное наслаждение!
Прекрасная работа артистов, захватывающий сюжет.
Милейший французский фильм, вдохновляющий на творческие подвиги!
Сериал, до которого только сейчас добрались руки. Получаю невероятное удовольствие и чувствую приятную зависимость от него... :)
Вначале сложно уловить цепочку событий, но потом история настолько эмоционально забирает, что оторваться от нее невозможно. Жизнеутверждающее, обаятельное, ироничное кино.