Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов

Свежий сериал от Netflix 2020 года. История о том, как на Ближнем Востоке появляется человек, который объявляет себя мессией. Для большинства он тот самый спаситель, которого все уже заждались. Само собой, он приковывает к себе внимание не только обычных людей, но и спецслужб, которые видят в нем потенциальную опасность.

9.0 Мессия 2020 / США 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Здесь все в духе Ричи — немного гротескно, но это только добавляет фильму тонкого юмора, сатиры и той самой атмосферы, присущей криминальным историям от британского режиссера. Денис Шведов

8.4 Джентльмены 2019 / США 18+ комедия боевик криминал Моя оценка Хочу посмотреть

Еще один проект от Netflix под названием Criminal, но в нашей адаптации получивший название «Преступник». Это что-то вроде альманаха, снятого разными странами: Испанией, Англией, Францией и Германией. В сериале показаны сразу 12 разных криминальных историй из этих четырех стран, так вот, мой фаворит — это Англия. Очень интересно посмотреть, как проходит процедура допроса в разных странах Европы.

7.4 Преступник 2019 / Германия, Испания, Великобритания, Франция драма криминал Моя оценка Хочу посмотреть

Сериал, за который у нас совершенно точно авторы отправились бы в места не столь отдаленные. Был просто потрясен, когда это увидел.

Главный герой — отец семейства и одновременно глава религиозной общины. Очень жесткий юмор на табуированные темы: наркотики, секс, криминал... И, конечно, комедия. Очень смешной сериал, главное — смотреть его в хорошей озвучке. Ну или в оригинале.

Праведные Джемстоуны 2019 / США 12+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Это проект о непростых взаимоотношениях людей, пытающихся избавиться от зависимости. Конечно, если просто пересказать сюжет, то может показаться, что это банальная драма, и «лучше я и правда посмотрю что-то из вышеперечисленного». Но когда просто включаешь первый эпизод, понимаешь, что это отлично написанная, снятая и сыгранная история. Невозможно выразить словами, но такое ощущение, что все это происходит если не с тобой, то с близкими, друзьями и родными.

7.4 Бывшие 2018 / Россия драма мелодрама Моя оценка Хочу посмотреть