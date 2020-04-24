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24 апреля 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов

Звезда фильмов «Майор» и «Завод», а также сериалов-хитов «Мажор», «Измены» и «Бывшие» (второй сезон сейчас показывает ТНТ), Денис Шведов составил свой список кинорекомендаций на время самоизоляции — специально для читателей «Кино Mail.ru»

«Мессия»

Свежий сериал от Netflix 2020 года. История о том, как на Ближнем Востоке появляется человек, который объявляет себя мессией. Для большинства он тот самый спаситель, которого все уже заждались. Само собой, он приковывает к себе внимание не только обычных людей, но и спецслужб, которые видят в нем потенциальную опасность.

9.0
Мессия
2020/США16+драма
Моя оценка

«Джентльмены»

Новый шедевр от Гая Ричи, не уступающий его предыдущим культовым картинам, таким, как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».

Здесь все в духе Ричи — немного гротескно, но это только добавляет фильму тонкого юмора, сатиры и той самой атмосферы, присущей криминальным историям от британского режиссера.
Денис Шведов
8.4
Джентльмены
2019/США18+комедиябоевиккриминал
Моя оценка

«Преступник»

Еще один проект от Netflix под названием Criminal, но в нашей адаптации получивший название «Преступник». Это что-то вроде альманаха, снятого разными странами: Испанией, Англией, Францией и Германией. В сериале показаны сразу 12 разных криминальных историй из этих четырех стран, так вот, мой фаворит — это Англия. Очень интересно посмотреть, как проходит процедура допроса в разных странах Европы.

7.4
Преступник
2019/Германия, Испания, Великобритания, Франциядрамакриминал
Моя оценка

«Праведные Джемстоуны»

Сериал, за который у нас совершенно точно авторы отправились бы в места не столь отдаленные. Был просто потрясен, когда это увидел.

Главный герой — отец семейства и одновременно глава религиозной общины. Очень жесткий юмор на табуированные темы: наркотики, секс, криминал... И, конечно, комедия. Очень смешной сериал, главное — смотреть его в хорошей озвучке. Ну или в оригинале.

Праведные Джемстоуны
2019/США12+комедия
Моя оценка

«Бывшие»

Это проект о непростых взаимоотношениях людей, пытающихся избавиться от зависимости. Конечно, если просто пересказать сюжет, то может показаться, что это банальная драма, и «лучше я и правда посмотрю что-то из вышеперечисленного». Но когда просто включаешь первый эпизод, понимаешь, что это отлично написанная, снятая и сыгранная история. Невозможно выразить словами, но такое ощущение, что все это происходит если не с тобой, то с близкими, друзьями и родными.

7.4
Бывшие
2018/Россиядрамамелодрама
Моя оценка
Что смотреть на карантине?
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