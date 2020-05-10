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10 мая 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Что смотреть на карантине: советует Кирилл Плетнев

Актер и режиссер, звезда сериала «Диверсант», продолжение которого вышло на «Первом», специально для читателей «Кино Mail.ru» рассказывает о фильмах и сериалах, которые открыл для себя недавно и рекомендует к просмотру во время самоизоляции

«Любовники»

Совершенно роскошная история страсти и любви, которая вспыхивает между женатым мужчиной и замужней женщиной. У них уже есть дети, и это какая-то такая страсть, которая сносит все, меняет их жизни, ставит их с ног на голову.
Кирилл Плетнев

В сериале есть любопытный ход: одни и те же события показаны то глазами мужчины, то глазами женщины. При этом и грим, и прически, и тем более поведение героев в одних и тех же ситуациях могут различаться в зависимости от того, чьим взглядом мы смотрим на происходящее в данный момент — женщины или мужчины.

7.0
Любовники
2014/США18+драма
Моя оценка

«Метод Комински»

Этот сериал мы с моей мамой посмотрели с огромным удовольствием. Пока только первый сезон, собираемся смотреть второй. Совершенно роскошная роль Майкла Дугласа, который играет стареющего ловеласа, при этом очень хорошего и доброго человека. Естественно, живет он в Лос-Анджелесе, потому что преподает актерское мастерство, тот самый актерский метод из названия. Это небольшие серии по 30 минут, но они прекрасно сняты и очень здорово сыграны.

Метод Комински
2018/США12+комедия
Моя оценка

«Удивительная миссис Мэйзел»

История, которая происходит в конце 1950-х годов в Америке. Муж главной героини очень хочет быть стендап-комиком, периодически выступая в ночном клубе. И понятно, что человек он неплохой, но совершенно не подходит для этой профессии. И вот однажды он уходит от жены, та напивается и оказывается в том самом клубе, где совершенно случайно происходит ее первый в жизни стендап, который открывает в ней прекрасную актрису, не только комедийную, но и драматическую.

8.5
Удивительная миссис Мэйзел
2017/США16+драмакомедия
Моя оценка

«Работа без авторства»

Третья картина немецкого режиссера Доннерсмарка, в 2006 году дебютировавшего прекрасным фильмом «Жизнь других», за который он получил «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». История, естественно, связана с ГДР и ФРГ, с тем временем, когда они еще были разделены стеной. Очень талантливый художник из ГДР пытается вырваться в ФРГ, потому что не хочет быть придворным художником социалистической власти, ему интересно развиваться и найти свой собственный стиль.

7.7
Работа без авторства
2018/Германия, Италия16+драматриллер
Моя оценка

«Моя собака Идиот»

Прекрасный фильм с не менее замечательным названием. Главную женскую роль играет Шарлотта Генсбур.

Это картина про семью, про тот момент, когда кажется, что твоя семья, дети, собака — все это мешает сосредоточиться на чем-то важном, необходимом, отвлекает тебя. Но когда это все куда-то уходит, то понимаешь, что оно, собственно, и было для тебя самым важным.
5.9
Моя собака Идиот
2019/Бельгия, Франция18+комедия
Моя оценка

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