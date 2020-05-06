Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
10 фильмов
Платья, маяки, обряды: 10 самых необычных хорроров последних лет
50 фильмов
И уму, и сердцу: 50 идеальных фильмов для длинных выходных
35 фильмов
От драконов до миньонов: 35 отличных мультфильмов для всей семьи
30 фильмов
Фильмы-антистресс: 30 неспешных фильмов для созерцания
35 фильмов
На волю! 35 фильмов про побег, от которых сложно оторваться
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
6 мая 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Что смотреть на карантине: советует Дарья Мороз

Звезда сериала «Содержанки», которая даже в карантин не сидит на месте, а участвует в шоу «Танцы со звездами» на «России 1», делится списком своих любимых фильмов и мультфильмов с читателями «Кино Mail.ru»

Фильмы

«Лабиринт»

Культовая страшная сказка-мюзикл с сексуальным гением Дэвидом Боуи и юной Дженнифер Коннелли.

7.4
Лабиринт
1986/США, Великобритания12+мюзиклприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка

«Капернаум»

Одна из лучших картин, которые я смотрела в жизни! Реальная пронзительная история маленького мальчика, требующего, чтобы родителям запретили рожать детей.
Дарья Мороз
7.5
Капернаум
2018/США, Ливан, Франция18+драма
Моя оценка

«Брачная история»

Глубокий и подробный разбор отношений мужчины и женщины, проходящих через развод, блестяще сыгранный Скарлетт Йохансcон и Адамом Драйвером.

6.2
Брачная история
2019/СШАдрамакомедия
Моя оценка

«Я тоже хочу»

Последняя картина Алексея Балабанова. В принципе, все его фильмы надо смотреть, но этот меня особенно трогает. Авторское страшное кино.

6.6
Я тоже хочу
2012/Россия16+драмакриминал
Моя оценка

«Любовь»

Самая прекрасная, провокационная и откровенная картина про любовь, секс и отношения в паре!

5.5
Любовь
2015/Бельгия, Франция18+драмамелодрамаэротика
Моя оценка

Мультфильмы

«Фантазия»

Одна из первых работ великого Уолта Диснея, выстроенная на мифах и классической музыке. Невероятное погружение в звук и ассоциации!

7.4
Фантазия
1940/СШАмузыкальныймультфильмысемейныйфэнтези
Моя оценка

«Красная черепаха»

Очень мало кому известное бессловесное КИНО про истинную любовь и одиночество.
7.9
Красная черепаха
2016/Бельгия, Франция, Япония6+мультфильмыфэнтези
Моя оценка

«Сказка сказок»

Великий фильм великого русского мультипликатора.

7.6
Сказка сказок
1979/СССР6+короткометражныймультфильмы
Моя оценка

«Мой сосед Тоторо»

Если вы не видели Миядзаки, вы не видели ничего! Один из самых прекрасных полнометражных мультфильмов в истории человечества.
8.0
Мой сосед Тоторо
1988/Японияанимемультфильмыприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка

«Унесенные призраками»

Это тоже Миядзаки, и это можно смотреть бесконечное количество раз!

8.2
Унесенные призраками
2001/Япония6+анимемультфильмыприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка

 Другие звездные рекомендации:

Киноподборка от Лизы Арзамасовой
Список фильмов от Данилы Дунаева
Кинорекомендации от Дениса Шведова
Список от Регины Тодоренко
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Любовь
Красная черепаха
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
199 р.
Лабиринт
Капернаум
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Фантазия
Дарья Мороз
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Брачная история
Сказка сказок
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии
Мой сосед Тоторо
397 р.
Я тоже хочу
Что смотреть на карантине: советует Данила Дунаев
Унесенные призраками
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену
Питт в образе ученого раскритиковал слова Трампа о коронавирусе
Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко
Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома
Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии
Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь
Фестиваль Comic-Con отменили из-за коронавируса
Дарья Мороз покинула «Танцы со звездами»
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Канны 2020 не смогут провести в привычном формате
Аверин, Снаткина, Матвеев и другие актеры поблагодарили врачей
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке
Боярский, Петров, Билан выступят на концерте, посвященном врачам
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Звезды популярных сериалов обратились к врачам
Андрей Малахов сдал тест на коронавирус
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн
Звезда «Деффчонок» сообщила о положительном тесте на коронавирус
Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции
Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»
В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками
Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света
Какими мы будем после карантина: мемы из кино
Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым
Из-за коронавируса «Орел и решка» останется без ведущих
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены
Дети
Сын принца Гарри и Меган Маркл отмечает первый день рождения Члены Королевской семьи поздравляют Арчи (фото)
Леди
10 дешевых находок для дома, которые нужны каждой хозяйке (фото) Нужные товары для кухни, которые нельзя пропустить
Здоровье
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома Подхватить вирус можно через еду.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь