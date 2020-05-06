Что смотреть на карантине: советует Дарья Мороз

Фильмы

Культовая страшная сказка-мюзикл с сексуальным гением Дэвидом Боуи и юной Дженнифер Коннелли.

7.4 Лабиринт 1986 / США, Великобритания 12+ мюзикл приключения семейный фэнтези Моя оценка Хочу посмотреть

Одна из лучших картин, которые я смотрела в жизни! Реальная пронзительная история маленького мальчика, требующего, чтобы родителям запретили рожать детей. Дарья Мороз

7.5 Капернаум 2018 / США, Ливан, Франция 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Глубокий и подробный разбор отношений мужчины и женщины, проходящих через развод, блестяще сыгранный Скарлетт Йохансcон и Адамом Драйвером.

Последняя картина Алексея Балабанова. В принципе, все его фильмы надо смотреть, но этот меня особенно трогает. Авторское страшное кино.

Самая прекрасная, провокационная и откровенная картина про любовь, секс и отношения в паре!

5.5 Любовь 2015 / Бельгия, Франция 18+ драма мелодрама эротика Моя оценка Хочу посмотреть

Мультфильмы

Одна из первых работ великого Уолта Диснея, выстроенная на мифах и классической музыке. Невероятное погружение в звук и ассоциации!

7.4 Фантазия 1940 / США музыкальный мультфильмы семейный фэнтези Моя оценка Хочу посмотреть

Очень мало кому известное бессловесное КИНО про истинную любовь и одиночество.

Великий фильм великого русского мультипликатора.

Если вы не видели Миядзаки , вы не видели ничего! Один из самых прекрасных полнометражных мультфильмов в истории человечества.

Это тоже Миядзаки, и это можно смотреть бесконечное количество раз!