Что смотреть на карантине: советует Дарья Мороз

Фильмы
«Лабиринт»
Культовая страшная сказка-мюзикл с сексуальным гением Дэвидом Боуи и юной Дженнифер Коннелли.
Одна из лучших картин, которые я смотрела в жизни! Реальная пронзительная история маленького мальчика, требующего, чтобы родителям запретили рожать детей.
Глубокий и подробный разбор отношений мужчины и женщины, проходящих через развод, блестяще сыгранный Скарлетт Йохансcон и Адамом Драйвером.
Последняя картина Алексея Балабанова. В принципе, все его фильмы надо смотреть, но этот меня особенно трогает. Авторское страшное кино.
«Любовь»
Самая прекрасная, провокационная и откровенная картина про любовь, секс и отношения в паре!
Мультфильмы
«Фантазия»
Одна из первых работ великого Уолта Диснея, выстроенная на мифах и классической музыке. Невероятное погружение в звук и ассоциации!
Очень мало кому известное бессловесное КИНО про истинную любовь и одиночество.
Великий фильм великого русского мультипликатора.
Если вы не видели Миядзаки, вы не видели ничего! Один из самых прекрасных полнометражных мультфильмов в истории человечества.
Это тоже Миядзаки, и это можно смотреть бесконечное количество раз!