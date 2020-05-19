Что смотреть на карантине: советует Юлия Топольницкая

Очень сильный сериал на очень серьезные темы. Мне кажется, такие сериалы должны быть, и мы должны это смотреть. Видеть, что во всем должна быть какая-то грань.
Наверное, все его уже посмотрели. Сериал на очень актуальную тему, которая сейчас активно обсуждается, — тему харассмента. Очень советую!
Наш сериал, который мы сняли на удаленке. Он очень легкий, трогательный и позитивный!
Сериал про женскую конкуренцию, про воспитание детей. Риз Уизерспун — безусловно, гениальная актриса.
Актуальный сериал, в котором я сыграла очень любимую мной героиню. Это история о том, как девушка вылечилась от рака и пытается исполнить свои желания, которые она загадала во время болезни.
Очень классный сериал Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, который вышел на ТНТ. Я посмотрела его на одном дыхании и очень рада, что у нас в России делают такие сильные сериалы.
«Эйфория» и «Половое воспитание»
Было бы классно, если бы в моей молодости были такие сериалы. Там очень много показывается и рассказывается для молодежи о половом воспитании, и вообще тема секса затронута очень интересно.