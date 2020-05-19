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19 мая 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Что смотреть на карантине: советует Юлия Топольницкая

Звезда не только клипа «про лабутены», но и многих популярных комедийных сериалов составила для «Кино Mail.ru» список интересных шоу для просмотра в самоизоляции, включив в него и новый проект со своим участием — «Все вместе»

«Неортодоксальная»

Очень сильный сериал на очень серьезные темы. Мне кажется, такие сериалы должны быть, и мы должны это смотреть. Видеть, что во всем должна быть какая-то грань.

Неортодоксальная
2020/Германия16+драма
Моя оценка

«Утреннее шоу»

Наверное, все его уже посмотрели. Сериал на очень актуальную тему, которая сейчас активно обсуждается, — тему харассмента. Очень советую!
Юлия Топольницкая
7.4
Утреннее шоу
2019/США16+драма
Моя оценка

«Все вместе»

Наш сериал, который мы сняли на удаленке. Он очень легкий, трогательный и позитивный!

Все вместе
2020/Россия18+драмакомедия
Моя оценка

«И повсюду тлеют пожары»

Сериал про женскую конкуренцию, про воспитание детей. Риз Уизерспун — безусловно, гениальная актриса.

7.6
И повсюду тлеют пожары
2020/США16+драма
Моя оценка

«257 причин, чтобы жить»

Актуальный сериал, в котором я сыграла очень любимую мной героиню. Это история о том, как девушка вылечилась от рака и пытается исполнить свои желания, которые она загадала во время болезни.
8.8
257 причин, чтобы жить
2020/Россия18+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

«Колл-центр»

Очень классный сериал Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, который  вышел на ТНТ. Я посмотрела его на одном дыхании и очень рада, что у нас в России делают такие сильные сериалы.

7.6
Колл-Центр
2020/Россия18+драматриллермистика
Моя оценка

«Эйфория» и «Половое воспитание»

Было бы классно, если бы в моей молодости были такие сериалы. Там очень много показывается и рассказывается для молодежи о половом воспитании, и вообще тема секса затронута очень интересно.

7.4
Эйфория
2019/США16+драма
Моя оценка
7.9
Половое воспитание
2019/Великобритания16+драмакомедия
Моя оценка
 

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