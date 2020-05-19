Что смотреть на карантине: советует Юлия Топольницкая

Очень сильный сериал на очень серьезные темы. Мне кажется, такие сериалы должны быть, и мы должны это смотреть. Видеть, что во всем должна быть какая-то грань.

Неортодоксальная 2020 / Германия 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Наверное, все его уже посмотрели. Сериал на очень актуальную тему, которая сейчас активно обсуждается, — тему харассмента. Очень советую! Юлия Топольницкая

7.4 Утреннее шоу 2019 / США 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Наш сериал, который мы сняли на удаленке. Он очень легкий, трогательный и позитивный!

Сериал про женскую конкуренцию, про воспитание детей. Риз Уизерспун — безусловно, гениальная актриса.

Актуальный сериал, в котором я сыграла очень любимую мной героиню. Это история о том, как девушка вылечилась от рака и пытается исполнить свои желания, которые она загадала во время болезни.

Очень классный сериал Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, который вышел на ТНТ. Я посмотрела его на одном дыхании и очень рада, что у нас в России делают такие сильные сериалы.

7.6 Колл-Центр 2020 / Россия 18+ драма триллер мистика Моя оценка Хочу посмотреть

Было бы классно, если бы в моей молодости были такие сериалы. Там очень много показывается и рассказывается для молодежи о половом воспитании, и вообще тема секса затронута очень интересно.

7.4 Эйфория 2019 / США 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть