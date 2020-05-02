Что смотреть на карантине: советует Данила Дунаев

Фильм Паоло Соррентино, который я пересматриваю каждые пару месяцев. Про внутренний рост, про человека, который искал любовь, но при всем при этом проводил очень много времени впустую, просто прогуливаясь по Риму, участвуя в вечеринках. Фильм о писателе, который написал за свою жизнь только одну книгу, потому что он любил только один раз. Очень глубокая история, получившая в 2014 году премию «Оскар» за лучший иностранный фильм.

Недавний фильм Квентина Тарантино. Шикарная работа, которая вызывает очень противоречивые отклики. Но для меня это пример того, как Тарантино использует измерение кино. Как он изменяет реальность, как он создает альтернативную вселенную, в которой живет. Насколько это красиво, тонко, с юмором и трогательно. Самое главное, это очень трогательный фильм. Подойдет всем любителям кино и всем работникам кино, в частности.

Фильм Уэса Андерсона с шикарным актерским ансамблем. Фильм про то, что такое быть настоящим мужчиной и настоящей женщиной. И про то, как подростки бывают намного более зрелыми в своих чувствах, чем взрослые. Данила Дунаев

Фильм одного из моих любимых режиссеров — Дэвида Финчера. Это культовый фильм об экзистенциальном проигрыше главного героя, который не смог признать в себе свое внутреннее животное. Замечательная история про доктора Джекила и мистера Хайда.

Кукольный мультфильм с замечательным юмором, с великолепным сценарием и сюжетом, который рассказывает о том, что такое внутренний рост, и для маленьких, и для взрослых.