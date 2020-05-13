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13 мая 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Что смотреть на карантине: советует Мария Андреева

Известная актриса, звезда «Обычной женщины», «Годунова» и вышедшего в конце апреля на «Первом канале» «Джульбарса» поделилась с «Кино Mail.ru» своим списком сериалов-фаворитов, как никогда актуальным во время самоизоляции

«Корона»

Просто великолепная сага о королевской семье, подкупающая размеренным, подробным ритмом съемки, безупречной работой художников-постановщиков и гениальной Клер Фой в роли молодой королевы!
Мария Андреева
8.2
Корона
2016/США, Великобритания12+драмаисторическийбиография
Моя оценка

«Наследники»

Для меня это абсолютный шедевр! Сценарий постепенно захватывает настолько, что, когда я закончила смотреть, я чуть не плакала — потому что полюбила этих героев. Неоднозначные, сложные характеры персонажей, сюжетные повороты, которые трудно предугадать, прекрасный юмор. Жду с трепетом третий сезон!

7.1
Наследники
2018/США18+драма
Моя оценка

«Голиаф»

Потрясающий Билли Боб Торнтон и фантастическая Нина Арианда в юридической драме. Я обожаю сериалы, которые до последнего момента держат в напряжении: победит ли добро зло? Когда просто «не можешь не смотреть» и переживаешь, забывая о том, что это съемки. Это круто!
7.4
Голиаф
2016/США16+драма
Моя оценка

«Мессия»

Очень неоднозначный проект. Создателям сериала, на мой взгляд, удалось главное: зритель не может окончательно для себя решить, действительно ли главный герой Мессия, за которого себя выдает. Только подумаешь — однозначно нет, как случается какое-то необъяснимое чудо, и ты начинаешь верить. Такие качели… И это заставляет быть все время очень внимательным к своим ощущениям. И такая тема важная, глубокая… Однозначно смотреть!

8.1
Мессия
2020/США16+драма
Моя оценка

«Шторм»

Сериал Бориса Хлебникова, одного из лучших русских режиссеров, пропитан такой человечностью и подлинностью, что сердце очень сопереживает и сочувствует героям в исполнении крутого Александра Робака и чудесной, трепетной Анны Михалковой!

У этой социальной драмы есть главное для меня во всех сериалах свойство: напряженное ожидание развязки — победит твой герой или нет. Сопереживая, ты очень подключен к истории этих людей.
7.8
Шторм
2019/Россия16+драма
Моя оценка

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