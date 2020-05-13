Что смотреть на карантине: советует Мария Андреева

Для меня это абсолютный шедевр! Сценарий постепенно захватывает настолько, что, когда я закончила смотреть, я чуть не плакала — потому что полюбила этих героев. Неоднозначные, сложные характеры персонажей, сюжетные повороты, которые трудно предугадать, прекрасный юмор. Жду с трепетом третий сезон!

Очень неоднозначный проект. Создателям сериала, на мой взгляд, удалось главное: зритель не может окончательно для себя решить, действительно ли главный герой Мессия, за которого себя выдает. Только подумаешь — однозначно нет, как случается какое-то необъяснимое чудо, и ты начинаешь верить. Такие качели… И это заставляет быть все время очень внимательным к своим ощущениям. И такая тема важная, глубокая… Однозначно смотреть!