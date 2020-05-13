Что смотреть на карантине: советует Мария Андреева

«Корона»
Просто великолепная сага о королевской семье, подкупающая размеренным, подробным ритмом съемки, безупречной работой художников-постановщиков и гениальной Клер Фой в роли молодой королевы!
Для меня это абсолютный шедевр! Сценарий постепенно захватывает настолько, что, когда я закончила смотреть, я чуть не плакала — потому что полюбила этих героев. Неоднозначные, сложные характеры персонажей, сюжетные повороты, которые трудно предугадать, прекрасный юмор. Жду с трепетом третий сезон!
«Голиаф»
Потрясающий Билли Боб Торнтон и фантастическая Нина Арианда в юридической драме. Я обожаю сериалы, которые до последнего момента держат в напряжении: победит ли добро зло? Когда просто «не можешь не смотреть» и переживаешь, забывая о том, что это съемки. Это круто!
«Мессия»
Очень неоднозначный проект. Создателям сериала, на мой взгляд, удалось главное: зритель не может окончательно для себя решить, действительно ли главный герой Мессия, за которого себя выдает. Только подумаешь — однозначно нет, как случается какое-то необъяснимое чудо, и ты начинаешь верить. Такие качели… И это заставляет быть все время очень внимательным к своим ощущениям. И такая тема важная, глубокая… Однозначно смотреть!
«Шторм»
Сериал Бориса Хлебникова, одного из лучших русских режиссеров, пропитан такой человечностью и подлинностью, что сердце очень сопереживает и сочувствует героям в исполнении крутого Александра Робака и чудесной, трепетной Анны Михалковой!
У этой социальной драмы есть главное для меня во всех сериалах свойство: напряженное ожидание развязки — победит твой герой или нет. Сопереживая, ты очень подключен к истории этих людей.