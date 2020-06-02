Что смотреть на карантине: советует Егор Корешков

Документальный сериал о тех легендах баскетбола, благодаря которым этот спорт стал настолько популярен. О личностях, о процессе становления такой великой команды, как «Чикаго буллс». Это часть меня, герои моего детства. У меня до сих пор где-то хранятся карточки NBA.

Футуристичный мир программистов, не прекращающих свои исследования, свой вечный поиск. Это сериал о людях, которые пойдут на все, чтобы докопаться до сути. И возможные вариации и подмены их не устроят. Им нужно знать на все 100%. Егор Корешков

6.8 Разрабы 2020 / США 16+ драма фантастика триллер Моя оценка Хочу посмотреть

История о девушке, поборовшей онкологию и решившей исполнить все свои мечты, которые она записала в блокнот еще во время болезни. Жизнеутверждающий, смешной, легкий и в то же время очень человечный и глубокий сериал. Очень рекомендую!

Сериал по роману Стивена Кинга об одном странном убийстве: вмешательство мистических сил требует от следствия соответствующего подхода, но не все к этому готовы. Мне очень нравится смотреть на актерскую игру Бена Мендельсона и Джейсона Бейтмана. Хотя тут весь состав неплохой. Кинг, как обычно, превосходно сочетает миры, нагнетает жуткий саспенс — невозможно остаться безразличным.

7.1 Чужак 2020 / США 16+ триллер детективный Моя оценка Хочу посмотреть

Действие происходит в антиутопическом будущем. Главный герой оказывается в вертикальной тюрьме с огромным количеством этажей. Еду опускают сверху на платформе, и чем ниже этаж, тем меньше еды на ней остается. Это фильм про цену жизни, про отношения людей в обществе, про героев и трусов.

6.8 Платформа 2019 / Испания триллер ужасы фантастика Моя оценка Хочу посмотреть

История семьи, на примере которой наглядно показано, что каждое действие, в прошлом или настоящем, будет иметь неизгладимые последствия. И что прежде чем поступать тем или иным образом, надо семь раз отмерить. А самое главное: всем никогда не угодишь, и абсолютно точно будут пострадавшие.

Последствия 2020 / Россия драма Хочу посмотреть