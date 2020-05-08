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8 мая 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков

Популярный актер и юморист, ведущий, продюсер телеканала СТС («Светлые новости», «Стендап Андеграунд») специально для «Кино Mail.ru» рассказывает о фильмах, которые скрасят ваш вечер и принесут настоящую кинорадость во время самоизоляции

«Офицер и шпион»

Это прекрасный французский фильм. Радует и видеорядом, и содержанием. В основе сюжета — реальная история французского офицера, осужденного за шпионаж.
Сергей Светлаков
6.6
Офицер и шпион
2019/Италия, Франция16+драматриллеристорический
Моя оценка

«До свиданья там, наверху»

Опять же, французы. Обожаю их стиль в изображении истории. Очень вкусное интересное кино, а музыкальные треки из фильма — навсегда в моем плейлисте.

6.1
До свидания там, наверху
2017/Франция16+драмакомедияприключения
Моя оценка

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Любимый Вуди Аллен. Муза не покидает мэтра, и это очень радует. Стильно, точно, иронично, романтично. Дышать современностью и любить людей. Браво, Маэстро!
6.6
Дождливый день в Нью-Йорке
2019/США16+мелодрамакомедия
Моя оценка

«Прекрасная эпоха»

Это кинопутешествие в собственную жизнь. Хотел бы, чтобы это было явью. Возможно, посмотрев этот фильм, кто-нибудь возьмет на вооружение эту шикарную идею.

6.1
Прекрасная эпоха
2019/Франция18+драмакомедия
Моя оценка

«Достать ножи»

Этот фильм, наверное, выпадает из этой подборки по настроению. Но не вставить его в любой хит-парад кино — преступление.

Смачный и непредсказуемый детектив. Кайф и только. Смотрится на одном дыхании. Сценарий и игра актеров — пять баллов.
8.1
Достать ножи
2019/США16+драмакомедиятриллердетективкриминал
Моя оценка

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