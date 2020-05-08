Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков

Это прекрасный французский фильм. Радует и видеорядом, и содержанием. В основе сюжета — реальная история французского офицера, осужденного за шпионаж. Сергей Светлаков

Опять же, французы. Обожаю их стиль в изображении истории. Очень вкусное интересное кино, а музыкальные треки из фильма — навсегда в моем плейлисте.

Любимый Вуди Аллен . Муза не покидает мэтра, и это очень радует. Стильно, точно, иронично, романтично. Дышать современностью и любить людей. Браво, Маэстро!

Это кинопутешествие в собственную жизнь. Хотел бы, чтобы это было явью. Возможно, посмотрев этот фильм, кто-нибудь возьмет на вооружение эту шикарную идею.

Этот фильм, наверное, выпадает из этой подборки по настроению. Но не вставить его в любой хит-парад кино — преступление.

Смачный и непредсказуемый детектив. Кайф и только. Смотрится на одном дыхании. Сценарий и игра актеров — пять баллов.