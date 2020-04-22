Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко

Мне нравится история создания этого фильма. Сценарий никто не хотел брать, и он долго лежал где-то в архивах на студии, а потом его купили за $1500, сняли картину, ставшую невероятно известной. По-моему, «Красотка» — один из культовых фильмов в мире. Мне очень импонирует бэкграунд. и, конечно, Джулия Робертс — одна из моих любимых актрис, с которой я мечтаю сделать интервью в своем шоу. Мне правда очень нравится, как она там играет. Такая рыжая бестия, веселая, наивная, инфантильная и искренняя, женственная, а я ценю именно это в женщинах.

Я тоже верила в сказку, что за мной приедет прекрасный принц на белом коне, так же, как за ней приехал Ричард Гир и кричал из машины: «Выходи ко мне, моя принцесса!». Наши истории похожи тем, что мы обе получили своего принца. Регина Тодоренко

7.8 Красотка 1990 / США 16+ мелодрама комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Под эту картину прошло мое детство в Одессе. Мне очень нравится то, как заключенные преступники могут выглядеть добрыми, нежными, такими искренними и непосредственными. Это всегда вызывало у меня улыбку на лице. И даже сейчас, пересматривая этот фильм, я не могу сдержать слез от смеха. Потому что то, как играют Леонов, Крамаров, Вицин, — неподражаемо. Мне кажется, что я знаю все фразы наизусть, они такие смешные и трогательные. Особенно это: «У меня же насморк. Не полезу я в прорубь!». Это так показывает наш менталитет. Отображает то, чем мы являемся на самом деле.

Из последнего просмотренного мной, что действительно захватило мое внимание. Во-первых, мне понравилась игра Дженнифер Энистон. Она выступила в таком очень необычном и неприсущем ей образе. А во-вторых, сама индустрия мне близка. Мне уже хочется увидеть второй сезон и третий. Мне хочется, чтобы сериал никогда не заканчивался, потому что я понимаю всю сложность работы на телевидении. В какой-то момент мне даже стало себя жалко, когда я начала смотреть на главную героиню, потому что где-то увидела себя.

Неважно, что происходит в твоей жизни, ты должен выйти в 4 часа утра, натянуть улыбку на лицо и говорить о том, как все хорошо, говорить какие-то позитивно-мотивирующие вещи зрителям. Неважно, что сейчас происходит в стране, в семье, какое экономическое состояние, как ты чувствуешь себя внутри. Ты должен транслировать боевой настрой, чтобы у людей была возможность тоже улыбаться, глядя на тебя.

7.1 Утреннее шоу 2019 / США 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Во-первых, это символ вечной любви. И еще мне дико нравится фраза Кати Тихомировой (Вера Алентова). Уже будучи директором завода, она говорит: «Меня не интересует, почему "нет". Меня интересует, что вы сделали для того, чтобы было "да"?». Вот это мое жизненное кредо, которое я почерпнула именно из этого фильма. И сейчас следую такому девизу по жизни.

Я действительно не хочу знать, почему что-то не случается, а хочу знать, что мы сделали и что мы можем сделать, чтобы все случилось в положительную сторону. Этот фильм изменил мое мировоззрение в подходе к работе.

Невероятный фильм! Я на нем выросла. У меня с ним связаны очень теплые воспоминания. Именно мой старший брат показал мне его. Он записывал тогда кино контрабандой на кассеты и перепродавал своим друзьям. И мы семьей пересматривали его чуть ли не каждую неделю, в ожидании, что скоро случится это самое «будущее»: кроссовки с самозавязывающимися шнурками, парящий над землей борд, летающие машины. Но, к сожалению, этого пока не случилось, как показывалось в фильме. Я надеюсь, что светлое будущее не за горами, и талантливейший режиссер Роберт Земекис, просто гениальный, в чем-то пророк. Либо он что-то знает и причастен к инновациям в нынешнем мире.

Шоу «Маска»