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22 апреля 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко

В новой рубрике «Кино Mail.ru» обращается к знаменитостям за рекомендациями фильмов и сериалов, которые можно посмотреть во время самоизоляции. В первом выпуске — «звездная» подборка от Регины Тодоренко. В списке — сплошь истории любви и приключений!

«Красотка»

Мне нравится история создания этого фильма. Сценарий никто не хотел брать, и он долго лежал где-то в архивах на студии, а потом его купили за  $1500, сняли картину, ставшую невероятно известной. По-моему, «Красотка» — один из культовых фильмов в мире. Мне очень импонирует бэкграунд. и, конечно, Джулия Робертс — одна из моих любимых актрис, с которой я мечтаю сделать интервью в своем шоу. Мне правда очень нравится, как она там играет. Такая рыжая бестия, веселая, наивная, инфантильная и искренняя, женственная, а я ценю именно это в женщинах.

Я тоже верила в сказку, что за мной приедет прекрасный принц на белом коне, так же, как за ней приехал Ричард Гир и кричал из машины: «Выходи ко мне, моя принцесса!». Наши истории похожи тем, что мы обе получили своего принца.
Регина Тодоренко
7.8
Красотка
1990/США16+мелодрамакомедия
Моя оценка

«Джентльмены удачи»

Под эту картину прошло мое детство в Одессе. Мне очень нравится то, как заключенные преступники могут выглядеть добрыми, нежными, такими искренними и непосредственными. Это всегда вызывало у меня улыбку на лице. И даже сейчас, пересматривая этот фильм, я не могу сдержать слез от смеха. Потому что то, как играют Леонов, Крамаров, Вицин, — неподражаемо. Мне кажется, что я знаю все фразы наизусть, они такие смешные и трогательные. Особенно это: «У меня же насморк. Не полезу я в прорубь!». Это так показывает наш менталитет. Отображает то, чем мы являемся на самом деле. 

8.6
Джентльмены удачи
1971/СССРдрамакомедиядетективкриминал
Моя оценка

«Утреннее шоу»

Из последнего просмотренного мной, что действительно захватило мое внимание. Во-первых, мне понравилась игра Дженнифер Энистон. Она выступила в таком очень необычном и неприсущем ей образе. А во-вторых, сама индустрия мне близка. Мне уже хочется увидеть второй сезон и третий. Мне хочется, чтобы сериал никогда не заканчивался, потому что я понимаю всю сложность работы на телевидении. В какой-то момент мне даже стало себя жалко, когда я начала смотреть на главную героиню, потому что где-то увидела себя.

Неважно, что происходит в твоей жизни, ты должен выйти в 4 часа утра, натянуть улыбку на лицо и говорить о том, как все хорошо, говорить какие-то позитивно-мотивирующие вещи зрителям. Неважно, что сейчас происходит в стране, в семье, какое экономическое состояние, как ты чувствуешь себя внутри. Ты должен транслировать боевой настрой, чтобы у людей была возможность тоже улыбаться, глядя на тебя.
7.1
Утреннее шоу
2019/США16+драма
Моя оценка

«Москва слезам не верит»

Во-первых, это символ вечной любви. И еще мне дико нравится фраза Кати Тихомировой (Вера Алентова). Уже будучи директором завода, она говорит: «Меня не интересует, почему "нет". Меня интересует, что вы сделали для того, чтобы было "да"?». Вот это мое жизненное кредо, которое я почерпнула именно из этого фильма. И сейчас следую такому девизу по жизни.

Я действительно не хочу знать, почему что-то не случается, а хочу знать, что мы сделали и что мы можем сделать, чтобы все случилось в положительную сторону. Этот фильм изменил мое мировоззрение в подходе к работе.
8.4
Москва слезам не верит
1979/СССР16+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

«Назад в будущее»

Невероятный фильм! Я на нем выросла. У меня с ним связаны очень теплые воспоминания. Именно мой старший брат показал мне его. Он записывал тогда кино контрабандой на кассеты и перепродавал своим друзьям. И мы семьей пересматривали его чуть ли не каждую неделю, в ожидании, что скоро случится это самое «будущее»: кроссовки с самозавязывающимися шнурками, парящий над землей борд, летающие машины. Но, к сожалению, этого пока не случилось, как показывалось в фильме. Я надеюсь, что светлое будущее не за горами, и талантливейший режиссер Роберт Земекис, просто гениальный, в чем-то пророк. Либо он что-то знает и причастен к инновациям в нынешнем мире.

8.3
Назад в будущее
1985/США6+комедияприключенияфантастика
Моя оценка

Шоу «Маска»

Мне изначально понравилась идея этого шоу, потому что я обожаю музыку. Уже вышло восемь выпусков программы на НТВ, и каждый новый эфир бьет рекорды популярности! Это подтверждает то, что оно крутое, потому что зрителей не обмануть. Хотя обманывать — это основная задача наших участников! С чем они прекрасно справляются, честно говоря. Нам, членам жюри, оказалось не так просто их разоблачать. Особой интригой для меня была, конечно, Панда. Гадала вместе со всей страной, мой муж там или нет. И почти была уверена, что это Влад, но он все отрицал!

6.0
Маска
2020/Россияшоу талантовразвлекательное
Моя оценка
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