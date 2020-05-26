Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 фильмов
Ромео-гангстер, Гамлет-бизнесмен: 20 экранизаций, удививших нас
10 фильмов
На стиле: 10 изысканных фильмов с блестящим актерским составом
20 фильмов
20 артхаусных фильмов, которые оставят яркое послевкусие
13 фильмов
Обитель тайн: 13 атмосферных триллеров про дома с секретами
30 фильмов
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне
10 сериалов
Лихие и громкие: сериалы, которые вернут вас в 90-е
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
26 мая 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Что смотреть на карантине: советует Борис Дергачев

Актер, прославившийся благодаря участию в сериалах «Фитнес», «Триада», «Короче», снялся в ситкоме о жизни на самоизоляции «СидЯдома» и теперь, специально для «Кино Mail.ru», советует любимые фильмы и сериалы для просмотра на карантине

«Банды Нью-Йорка»

Сейчас на самых различных интернет-платформах очень много фильмов, которые можно посмотреть в свободном доступе или за минимальную подписку. И это шикарно! Я уже так посмотрел несколько сериалов и фильмов — и первыми в списке были «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе.

Я очень люблю этот фильм, с детства его обожаю. Он на меня производит какое-то особенное впечатление, пересматривал его более 10 раз.
Борис Дергачев
7.7
Банды Нью-Йорка
2002/США, Германия, Италия, Нидерланды, Великобритания18+драмаисторическийкриминал
Моя оценка

«Американская история ужасов»

В данный момент я также смотрю «Американскую историю ужасов». Считаю, что тем, кто, как и я, никогда не видел этот сериал, нужно обязательно посмотреть хотя бы пару сезонов.

7.7
Американская история ужасов
2011/США18+драмафантастикаужасытриллердетективный
Моя оценка

«Прислуга» и «12 лет рабства»

Сначала мы вместе с моей девушкой посмотрели «Прислугу», а потом в продолжение темы — «12 лет рабства». Это шикарный фильм о том времени, когда афроамериканцы были в рабстве у американцев. О том, как свободный человек из-за какой-то ошибки становится рабом.

7.7
12 лет рабства
2013/США, Великобритания16+драмабиографияисторический
Моя оценка

«Аритмия»

Я сам снимался в этом фильме, и он мне просто нравится. Недавно пересмотрел, после чего, кстати, созвонился с Борей Хлебниковым (режиссер фильма — прим. ред.). Заодно пообщались, как проходит карантин, кто чем занимается.
8.0
Аритмия
2017/Россия18+драмамелодрама
Моя оценка

«Реальные упыри»

В планах у меня — посмотреть какую-нибудь комедию, но обычно я очень долго ищу такое кино, про которое потом скажу: «Блин! Это идеальный фильм!». И если говорить о комедийном жанре, то пока для меня идеал — фильм «Реальные упыри» с Тайкой Вайтити.

Это история про вампиров в жанре мокьюментари — документальный фильм про то, как они живут в своем доме, как начинают ладить с интернетом, с людьми в современном мире, ходят на вечеринки, общаются. Это очень клевая ироничная комедия!
7.2
Реальные упыри
2014/США, Новая Зеландия16+комедияужасы
Моя оценка

 Смотрите другие звездные кинорекомендации:

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Прислуга
Американская история ужасов
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус
12 лет рабства
Реальные упыри
СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Борис Дергачев
129 р.
Аритмия
Названы победители шоу «Танцы со звездами»
129 р.
Банды Нью-Йорка
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
От Кидман до Беллуччи, от Бони до Навки: 100 фото звезд из Канн
Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена
Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина
В России собираются открыть шесть автокинотеатров
Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
«Оскар 2021» могут перенести из-за пандемии коронавируса
Что смотреть на карантине: советует Юлия Топольницкая
Мария Горбань переболела коронавирусом
Бабкина и Васильев вылечились и возвращаются в «Модный приговор»
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Съемки в «Заражении» подготовили Мэтта Дэймона к пандемии
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин
Что смотреть на карантине: советует Мария Андреева
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году
Что смотреть на карантине: советует Кирилл Плетнев
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Дарья Мороз
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии
Что смотреть на карантине: советует Данила Дунаев
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену
Питт в образе ученого раскритиковал слова Трампа о коронавирусе
Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко
Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома
Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Инструктор по йоге из США выглядит ровесницей своих детей (фото) Сложно поверить, что у девушки на фото есть уже трое внуков
Дети
Костюм за 50 тысяч: как одеваются дети Киркорова и других звезд Уникальные вещи, роскошные аксессуары и идеально подобранные образы
Леди
Успенская, Собчак и другие звезды, которые нарушают карантин Почему эти звезды не соблюдают режим самоизоляции?
Здоровье
Найден метод спасения легких при коронавирусе Разработали его в Швеции.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь