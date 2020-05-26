Что смотреть на карантине: советует Борис Дергачев

Сейчас на самых различных интернет-платформах очень много фильмов, которые можно посмотреть в свободном доступе или за минимальную подписку. И это шикарно! Я уже так посмотрел несколько сериалов и фильмов — и первыми в списке были «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе.

Я очень люблю этот фильм, с детства его обожаю. Он на меня производит какое-то особенное впечатление, пересматривал его более 10 раз. Борис Дергачев

В данный момент я также смотрю «Американскую историю ужасов». Считаю, что тем, кто, как и я, никогда не видел этот сериал, нужно обязательно посмотреть хотя бы пару сезонов.

Сначала мы вместе с моей девушкой посмотрели «Прислугу», а потом в продолжение темы — «12 лет рабства». Это шикарный фильм о том времени, когда афроамериканцы были в рабстве у американцев. О том, как свободный человек из-за какой-то ошибки становится рабом.

Я сам снимался в этом фильме, и он мне просто нравится. Недавно пересмотрел, после чего, кстати, созвонился с Борей Хлебниковым (режиссер фильма — прим. ред.). Заодно пообщались, как проходит карантин, кто чем занимается.

8.0 Аритмия 2017 / Россия 18+ драма мелодрама Моя оценка Хочу посмотреть

В планах у меня — посмотреть какую-нибудь комедию, но обычно я очень долго ищу такое кино, про которое потом скажу: «Блин! Это идеальный фильм!». И если говорить о комедийном жанре, то пока для меня идеал — фильм «Реальные упыри» с Тайкой Вайтити.

Это история про вампиров в жанре мокьюментари — документальный фильм про то, как они живут в своем доме, как начинают ладить с интернетом, с людьми в современном мире, ходят на вечеринки, общаются. Это очень клевая ироничная комедия!