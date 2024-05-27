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27 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Как прошло закрытие Канн 2024: Деми Мур, Ева Грин, победители и модели

Какие фильмы стали лучшими в этом году и кто блистал на красной дорожке церемонии закрытия, узнайте из репортажа Кино Mail.ru

Один из главных международных кинофестивалей, прошедший на Лазурном берегу с 14 по 25 мая, в 77-й раз наградил своих победителей. Среди звезд, появившихся на красной дорожке Канн перед церемонией закрытия, были Деми Мур, Эль Фаннинг, Джордж Лукас, Энди МакДауэлл, Мелани Лоран и другие.

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Также по дорожке прошли члены жюри — председатель Грета Гервиг, Ева Грин, Омар Си, Лили Гладстоун, Пьерфранческо Фавино, Хуан Антонио Байона, Хирокадзу Корээда, Эбру Джейлан и Надин Лабаки.

Лучшие фильмы 77-го Каннского кинофестиваля

«Золотую пальмовую ветвь» члены жюри во главе с Гретой Гервиг присудили ленте американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», главные роли в которой вместе с Майки Мэдисон сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Драмеди о спонтанно поженившихся в Лас-Вегасе секс-работнице и сыне российского олигарха — современная «история Золушки», которую критики сравнивают с «Красоткой» и рождественскими сказками, — стало фаворитом фестиваля сразу после премьеры, окончившейся 7-минутными овациями.

Гран-при жюри получила индийская картина «Все, что мы представляем как свет» дебютантки Паял Кападиа. Приз жюри достался фильму «Эмилия Перес» Жака Одиара, который также считали одним из главных претендентов на главную награду. Фильм иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Семя священного инжира» был удостоен Специального приза жюри, приза экуменического жюри и ФИПРЕССИ.

Лучшим режиссером стал Мигель Гомеш, снявший историческую драму «Большое путешествие», а призом за лучший сценарий наградили «Вещество» Корали Фарже — боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куэлли.

Лучшим фильмом конкурса «Особый взгляд» стала китайская драма «Черный пес», а приз за режиссуру получили создатели сразу двух работ — «Проклятые» и «Как стать морской птицей». Призом жюри наградили «Историю Сулеймана» — французская драма об африканском мигранте также стала обладательницей приза ФИПРЕССИ.

Награду за лучший дебют «Золотая камера» получила скандинавская драма «Арманд» со звездой «Худшего человека на свете» Ренате Реинсве.

Лучшие актеры и актрисы

Лучшим актером фестиваля стал Джесси Племонс, сыгравший в «Видах доброты» Йоргоса Лантимоса сразу три роли. Призом за лучшую женскую роль удостоили четырех актрис из «Эмилии Перес» — Зои Салдана, Селену Гомес, Карлу Софию Гаскон и Адриану Пас.

В секции «Особый взгляд» лучшим актером стал исполнитель главной роли в «Истории Сулеймана» Абу Сангаре, а лучшей актрисой — Анасуя Сенгупта из индийских «Бесстыдников».

Специальные награды

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф в этом году получили Мэрил Стрип, создатель «Звездных войн» Джордж Лукас и анимационная студия Ghibli.

Пес по кличке Коди из картины «Суд над собакой» завоевал «Собачью пальмовую ветвь».

Среди фильмов, которые также участвовали в основном конкурсе, но остались без наград, — «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Ученик» Али Аббаси, «Лимонов: Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, «Самый ценный товар» Мишеля Хазанавичуса, «Саван» Дэвида Кроненберга, «Три километра до конца света» Эмануэля Парву, «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна, «Разбитые сердца» Жиля Леллуша, «Птица» Андреа Арнольд, «Мотель “Дестино”» Карима Айнуза, «О, Канада» Пола Шредера, «Дикий алмаз» Агаты Ридингер, «Поколение романтиков» Цзя Чжанкэ и «Марчелло Мио» Кристофа Оноре.

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