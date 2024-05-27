Как прошло закрытие Канн 2024: Деми Мур, Ева Грин, победители и модели

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Лучшие фильмы 77-го Каннского кинофестиваля

Лучшим режиссером стал Мигель Гомеш, снявший историческую драму «Большое путешествие», а призом за лучший сценарий наградили «Вещество» Корали Фарже — боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куэлли.

Лучшим фильмом конкурса «Особый взгляд» стала китайская драма «Черный пес», а приз за режиссуру получили создатели сразу двух работ — «Проклятые» и «Как стать морской птицей». Призом жюри наградили «Историю Сулеймана» — французская драма об африканском мигранте также стала обладательницей приза ФИПРЕССИ.

Награду за лучший дебют «Золотая камера» получила скандинавская драма «Арманд» со звездой «Худшего человека на свете» Ренате Реинсве.

Лучшие актеры и актрисы

В секции «Особый взгляд» лучшим актером стал исполнитель главной роли в «Истории Сулеймана» Абу Сангаре, а лучшей актрисой — Анасуя Сенгупта из индийских «Бесстыдников».

Специальные награды

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф в этом году получили Мэрил Стрип, создатель «Звездных войн» Джордж Лукас и анимационная студия Ghibli.