Стихийное бедствие разрушило Нью-Йорк и привело всю его городскую инфраструктуру в полный хаос. Амбициозный архитектор Цезарь Каталина предлагает проект реконструкции города, который должен стать утопическим центром мира. Однако это противоречит планам коррумпированного мэра Франклина Цицерона, который скорее оставит город в руинах, нежели пойдет навстречу прогрессивным идеям архитектора.

«Мегалополис» (2024) — эпическая драма, вдохновленная историей Древнего Рима, от режиссера Френсиса Форда Копполы, работавшего над ее созданием в течение сорока лет. Роли в фильме сыграли Адам Драйвер, Натали Эммануэль, Форест Уитакер, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Шайа ЛаБаф, Дастин Хоффман, Обри Плаза и другие. Лента вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля-2024.