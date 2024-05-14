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Мегалополис

Мегалополис (2024)

Megalopolis

Кадр из фильма «Мегалополис»
Награды:
2024драмафантастика

Сюжет фильма «Мегалополис»

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Стихийное бедствие разрушило Нью-Йорк и привело всю его городскую инфраструктуру в полный хаос. Амбициозный архитектор Цезарь Каталина предлагает проект реконструкции города, который должен стать утопическим центром мира. Однако это противоречит планам коррумпированного мэра Франклина Цицерона, который скорее оставит город в руинах, нежели пойдет навстречу прогрессивным идеям архитектора.

«Мегалополис» (2024) — эпическая драма, вдохновленная историей Древнего Рима, от режиссера Френсиса Форда Копполы, работавшего над ее созданием в течение сорока лет. Роли в фильме сыграли Адам Драйвер, Натали Эммануэль, Форест Уитакер, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Шайа ЛаБаф, Дастин Хоффман, Обри Плаза и другие. Лента вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля-2024.

Режиссер

Френсис Форд Коппола

В ролях

Адам Драйвер, Натали Эммануэль, Джанкарло Эспозито, Обри Плаза, Лоренс Фишберн, Форест Уитакер, Джон Войт, Шайа ЛаБаф, Дастин Хоффман, Джеймс Римар, Талия Шайр, Джейсон Шварцман, Грэйс Вандервол, Кэтрин Хантер, Хлоя Файнмен, Д.Б. Суини, Бальтазар Гетти, Соня Бен Аммар, Бэйли Коппола, Шарлин Амойя, Чарли Талберт, Джейд Албани Петратонио

Страна

США

Премьера

17 мая (Мир)
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Трейлеры

2

Кадры

Кадр из Мегалополис

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Мегалополис (Megalopolis, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Мегалополис. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Мегалополис, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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