Большое путешествие. Вокруг света (2024)

Медведя Мик-Мика и зайца Оскара ждет самое настоящее кругосветное путешествие! Верным друзьям предстоит снова решить уже знакомую задачку, когда аист опять путает младенцев. Но на этот раз все оказывается не так просто, ведь горе-доставщик перепутал младенцев как минимум два раза. Мик-Мику и Оскару предстоит удивительное приключение в разных частях света — от мексиканских пирамид и австралийских прерий до предгорья Килиманджаро и восточных пустынь. А компанию им составят уже знакомые зрителям пеликан Дюк, волк Янус и подросший малыш Панда.

«Большое путешествие. Вокруг света» — продолжение мультфильма об отважных и разношерстных путешественниках. Режиссером анимационной ленты «Большое путешествие 3» вновь выступил Василий Ровенский.