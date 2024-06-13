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Подстрекатели (2024)

The Instigators

«Подстрекатели»
2024драмакомедиятриллербоевикдетективкриминал

Сюжет фильма «Подстрекатели»

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Рори — отец, оказавшийся в непростой жизненной ситуации. В отчаянии он соглашается на преступную затею в компании афериста по имени Кобби — ограбление политика-коррупционера. Но дело идет не по плану, и теперь на парочку горе-грабителей охотится не только полиция, но и разъяренные бюрократы с мстительным криминальным боссом. Гером не остается ничего иного, как убедить психолога Рори помочь им скрыться.

«Подстрекатели» — авантюрный боевик режиссера Дага Лаймана по сценарию Кейси Аффлека, вдохновленном фильмами «Успеть до полуночи» и «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». Главные роли исполнили Мэтт Деймон, Кейси Аффлек и Хонг Чау.

Режиссер

Даг Лайман

В ролях

Хонг Чау, Мэтт Дэймон, Майкл Стулбарг, Пол Уолтер Хаузер, Рон Перлман, Кейси Аффлек, Альфред Молина, Винг Реймз, Роберт Уокер Браншод, Джек Харлоу

Страна

США

Премьера

2 августа (Мир)
9 августа (Онлайн-премьера)
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Подстрекатели (The Instigators, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Подстрекатели. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Подстрекатели, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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