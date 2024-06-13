Подстрекатели (2024)

Рори — отец, оказавшийся в непростой жизненной ситуации. В отчаянии он соглашается на преступную затею в компании афериста по имени Кобби — ограбление политика-коррупционера. Но дело идет не по плану, и теперь на парочку горе-грабителей охотится не только полиция, но и разъяренные бюрократы с мстительным криминальным боссом. Гером не остается ничего иного, как убедить психолога Рори помочь им скрыться.

«Подстрекатели» — авантюрный боевик режиссера Дага Лаймана по сценарию Кейси Аффлека, вдохновленном фильмами «Успеть до полуночи» и «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». Главные роли исполнили Мэтт Деймон, Кейси Аффлек и Хонг Чау.