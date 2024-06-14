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Лохматые предки

Лохматые предки (2024)

Sasquatch Sunset

IMDb5.5
20241 ч. 29 мин.комедиябоевикприключения

Сюжет фильма «Лохматые предки»

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В диких лесах Северной Калифорнии живет семейство йети — брутальный альфа-самец, его партнерша, ее сын, а также еще один взрослый самец. Это история одного года из жизни последних представителей этого удивительного вида лохматых кочевников, которые проводят дни, добывая себе пищу, барабаня ветками и спариваясь по двадцать раз в день. 

«Лохматые предки» — абсурдистская фэнтези-комедия братьев Зеллнеров с Райли Кио и Джесси Айзенбергом в главных ролях. Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2024 году.

Режиссеры

Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер

В ролях

Райли Кио, Джесси Айзенберг, Нэйтан Зеллнер, Кристоф Заяц-Денек

Страна

США
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлеры

2

Кадры

5
Кадр из Лохматые предки
Кадр из Лохматые предки
Кадр из Лохматые предки
Кадр из Лохматые предки
Кадр из Лохматые предки
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Лохматые предки (Sasquatch Sunset, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Лохматые предки. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Лохматые предки, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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