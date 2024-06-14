Лохматые предки (2024)

В диких лесах Северной Калифорнии живет семейство йети — брутальный альфа-самец, его партнерша, ее сын, а также еще один взрослый самец. Это история одного года из жизни последних представителей этого удивительного вида лохматых кочевников, которые проводят дни, добывая себе пищу, барабаня ветками и спариваясь по двадцать раз в день.

«Лохматые предки» — абсурдистская фэнтези-комедия братьев Зеллнеров с Райли Кио и Джесси Айзенбергом в главных ролях. Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2024 году.