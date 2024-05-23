Фильм с российскими актерами сорвал овации в Каннах

Фильм «Анора» Шона Бэйкера удостоился 7,5-минутных оваций после премьеры на 77-м Каннском фестивале. Об этом сообщает Variety.

Картина рассказывает о секс-работнице из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

В фильме снялись такие российские звезды, как Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Одна из главных мужских ролей досталась Эйдельштейну, который сыграл сына олигарха Ваню.

Как отмечает Variety, картину Бэйкера сопроводили аплодисментами не только по окончании трансляции. Зрители неоднократно хлопали на протяжении всего двухчасового фильма.

14 мая состоялось открытие 77-го Каннского кинофестиваля, который продлится до 25-го числа.