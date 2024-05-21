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Эмилия Перес

Эмилия Перес (2024)

Emilia Perez

IMDb8.7
Награды:
20242 ч. 10 мин.драмакриминалмузыкальный

Сюжет фильма «Эмилия Перес»

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События разворачиваются в Мексике. Рита — высококвалифицированный адвокат, работает в крупной фирме, но эта компания скорее обеляет преступников, чем реально служит правосудию. Неожиданно Рита получает интригующее предложение, от которого трудно отказаться. Грозный босс картеля, Хуан Дель Монте, хочет выйти из своего криминального бизнеса и исчезнуть навсегда, для чего он решил сменить пол. Именно Рита должна ему помочь.

«Эмилия Перес» (2024) — музыкально-криминальная драма с Селеной Гомес и Зои Салдана в главных ролях.

Режиссер

Жак Одиар

В ролях

Селена Гомес, Зои Салдана, Эдгар Рамирес, Карла София Гаскон, Адриана Пас, Сайрус Ходавейси, Джеймс Жерар, Анабель Лопез, Эрик Гейнес, Лин Фе

Страна

США, Мексика, Франция
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

5
Кадр из Эмилия Перес
Кадр из Эмилия Перес
Кадр из Эмилия Перес
Кадр из Эмилия Перес
Кадр из Эмилия Перес
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Эмилия Перес (Emilia Perez, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Эмилия Перес. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Эмилия Перес, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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