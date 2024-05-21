События разворачиваются в Мексике. Рита — высококвалифицированный адвокат, работает в крупной фирме, но эта компания скорее обеляет преступников, чем реально служит правосудию. Неожиданно Рита получает интригующее предложение, от которого трудно отказаться. Грозный босс картеля, Хуан Дель Монте, хочет выйти из своего криминального бизнеса и исчезнуть навсегда, для чего он решил сменить пол. Именно Рита должна ему помочь.

«Эмилия Перес» (2024) — музыкально-криминальная драма с Селеной Гомес и Зои Салдана в главных ролях.