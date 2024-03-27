Виды доброты (2024)

Фильм-триптих режиссера Йоргоса Лантимоса составляют три истории, в каждой из которых одни и те же актеры играют разных персонажей. Мужчина, оказавшийся в безвыходной ситуации, пытается взять контроль над своей жизнью. Офицер полиции не может поверить в то, что его жена, пропавшая в море, неожиданно вернулась, но стала словно совсем другой. А третья героиня ищет кого-то с необычными способностями, кому суждено стать духовным лидером.

Главные роли в фильме «Виды доброты» исполняются Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли, а также звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.