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Виды доброты (2024)

Kinds of Kindness

2024драмакомедия

Сюжет фильма «Виды доброты»

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Фильм-триптих режиссера Йоргоса Лантимоса составляют три истории, в каждой из которых одни и те же актеры играют разных персонажей. Мужчина, оказавшийся в безвыходной ситуации, пытается взять контроль над своей жизнью. Офицер полиции не может поверить в то, что его жена, пропавшая в море, неожиданно вернулась, но стала словно совсем другой. А третья героиня ищет кого-то с необычными способностями, кому суждено стать духовным лидером.

Главные роли в фильме «Виды доброты» исполняются Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли, а также звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.

Режиссер

Йоргос Лантимос

В ролях

Джесси Племонс, Маргарет Куэлли, Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Мамуду Ати, Хантер Шафер, Хонг Чау, Джо Элвин, Джесс Уайсс, Сьюзэн Эль

Страна

США

Продюсеры

Эд Гвини, Йоргос Лантимос, Эндрю Лоу
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Виды доброты (Kinds of Kindness, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Виды доброты. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Виды доброты, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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