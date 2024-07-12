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Анора

Анора (2024)

Anora

IMDb7.4
Награды:
20242 ч. 19 мин.драма

Сюжет фильма «Анора»

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Молодая секс-работница из Бруклина по имени Анора знакомится с сыном русского олигарха, с которым они спонтанно решают пожениться. Но у этой истории Золушки, кажется, не будет счастливого финала. Узнав об импульсивном поступке своего сына, его родители тут же вылетают из России в Нью-Йорк, чтобы убедить его аннулировать брак.

«Анора» — драма независимого американского режиссера Шона Бэйкера, главные роли в которой сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Дарья Екамасова. Премьера «Аноры» состоялась Каннском кинофестивале в 2024 году, где фильм получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».

Режиссер

Шон Бэйкер

В ролях

Майки Мэдисон, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Айви Волк, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Линдси Нормингтон, Эмили Вейдер, Алена Гуревич, Алексей Серебряков

Страна

США
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

2
Кадр из Анора
Кадр из Анора
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Анора (Anora, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Анора. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Анора, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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