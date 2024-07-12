Анора (2024)

Молодая секс-работница из Бруклина по имени Анора знакомится с сыном русского олигарха, с которым они спонтанно решают пожениться. Но у этой истории Золушки, кажется, не будет счастливого финала. Узнав об импульсивном поступке своего сына, его родители тут же вылетают из России в Нью-Йорк, чтобы убедить его аннулировать брак.

«Анора» — драма независимого американского режиссера Шона Бэйкера, главные роли в которой сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Дарья Екамасова. Премьера «Аноры» состоялась Каннском кинофестивале в 2024 году, где фильм получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».