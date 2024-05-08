Саван (2024)

Овдовевший бизнесмен Карш изобретает инновационное устройство для наблюдения за мертвыми внутри погребального савана. В режиме реального времени его клиенты могут наблюдать, как разлагаются их покойные родственники и друзья, похороненные на ультрасовременном кладбище Карша. Бизнес становится все более популярным, но однажды на несколько могил, в том числе и его собственной жены, совершается вандальное нападение. Пытаясь понять причину произошедшего, Карш многое переосмысливает в своей жизни.

«Саван» — хоррор-триллер Дэвида Кроненберга, вошедший в основной конкурс Каннского кинофестиваля-2024. Главные роли в фильме сыграли Венсан Кассель, Гай Пирс и Дайан Крюгер.