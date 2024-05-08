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Саван

Саван (2024)

The Shrouds

Награды:
2024триллеружасы

Сюжет фильма «Саван»

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Овдовевший бизнесмен Карш изобретает инновационное устройство для наблюдения за мертвыми внутри погребального савана. В режиме реального времени его клиенты могут наблюдать, как разлагаются их покойные родственники и друзья, похороненные на ультрасовременном кладбище Карша. Бизнес становится все более популярным, но однажды на несколько могил, в том числе и его собственной жены, совершается вандальное нападение. Пытаясь понять причину произошедшего, Карш многое переосмысливает в своей жизни.

«Саван» — хоррор-триллер Дэвида Кроненберга, вошедший в основной конкурс Каннского кинофестиваля-2024. Главные роли в фильме сыграли Венсан Кассель, Гай Пирс и Дайан Крюгер.

Режиссер

Дэвид Кроненберг

В ролях

Венсан Кассель, Гай Пирс, Дайан Крюгер, Сандрин Холт, Ал Сапиенца, Элизабет Браун, Дженнифер Дэйл, Ингвар Эггерт Сигюрдссон, Джефф Юн, Мэтт Уиллис

Страна

США

Премьера

май 2024 (Мир)
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Трейлер

Кадры

2
Кадр из Саван
Кадр из Саван
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Саван (The Shrouds, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Саван. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Саван, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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