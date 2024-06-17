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Ханна. В игре

Ханна. В игре (2024)

Latency

IMDb6.1
Ханна. В игре
20241 ч. 34 мин.триллербоевикужасы

Сюжет фильма «Ханна. В игре»

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Ханна — профессиональная геймерша, страдающая острой формой агорафобии. Однажды ей предлагают протестировать новое игровое оборудование, оснащенное искусственным интеллектом, способным анализировать активность мозга игрока. Используя устройство, Ханна и ее подруга Джен проходят игру, но в какой-то момент героиня понимает, что что-то не так. Девушка начинает испытывать странные побочные эффекты, граница между реальностью и виртуальным миром стирается. Ханна все отчетливее понимает, что ее разум находится во власти ИИ.

«Ханна. В игре» — хоррор-триллер режиссера Джеймса Крока с Сашей Лусс в главной роли.

Режиссер

Джеймс Крок

В ролях

Саша Лусс, Алексис Рен

Страна

США, Таиланд
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлеры

2

Кадры

Кадр из Ханна. В игре
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Ханна. В игре (Latency, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Ханна. В игре. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Ханна. В игре, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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