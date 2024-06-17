Ханна. В игре (2024)

Ханна — профессиональная геймерша, страдающая острой формой агорафобии. Однажды ей предлагают протестировать новое игровое оборудование, оснащенное искусственным интеллектом, способным анализировать активность мозга игрока. Используя устройство, Ханна и ее подруга Джен проходят игру, но в какой-то момент героиня понимает, что что-то не так. Девушка начинает испытывать странные побочные эффекты, граница между реальностью и виртуальным миром стирается. Ханна все отчетливее понимает, что ее разум находится во власти ИИ.

«Ханна. В игре» — хоррор-триллер режиссера Джеймса Крока с Сашей Лусс в главной роли.