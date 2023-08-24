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24 августа 2023, статьяОбзоры

«Ночь кино 2023» в Москве: куда пойти и что посмотреть

В последние летние выходные накануне Дня российского кино пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Не потеряться в культурных событиях столицы 26 августа и не упустить самые интересные из них поможет наш гид

Концерты и выставки, посвященные главным юбилеям года

26 августа кинотеатр «Художественный» откроет «Ночь кино 2023» праздничным концертом «Необыкновенное чудо» в честь 90-летия со дня рождения легендарного советского режиссера театра и кино Марка Захарова. В программе прозвучат самые популярные и любимые песни из фильмов и спектаклей Захарова в исполнении известных артистов. А вечером в парке «Зарядье» пройдет концерт, посвященный театру «Ленком», где Марк Захаров был художественным руководителем на протяжении почти полувека.

Леонид Гайдай и Савелий Крамаров на съемках | Источник: Legion-Media.ru

В 2023 году 100-летний юбилей отмечает еще один выдающийся советский режиссер — Леонид Гайдай. Этому событию посвящена фотовыставка на Страстном бульваре, в рамках которой будут представлены редкие фотографии из детства и юности Гайдая, его армейской и фронтовой жизни, хроника его первых творческих шагов и кадры из любимых всеми комедий.

Хиты проката и марафон сериалов

Министерство культуры РФ и Фонд кино в рамках «Ночи кино» 26 августа представят особую кинопрограмму, куда войдут самые популярные российские фильмы 2023 года. Народные хиты «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, «Вызов» Клима Шипенко и «Праведник» Сергея Урсуляка будут показаны на различных площадках города и в кинотеатрах по предварительной регистрации. В кинотеатрах сети «Москино» «Космос», «Факел», «Салют», «Искра», «Березка», «Вымпел», «Тула», «Молодежный», «Сатурн» и «Спутник» проход на сеансы будет осуществляться в порядке живой очереди и при наличии свободных мест.

Кадр из фильма «Вызов»

Столичные площадки порадуют и любителей сериалов. В кинотеатре «Искра» представят свежую летнюю комедию «На страже пляжа», а в «Салюте» — сериал о приключениях деревенского парня «Тяни, сундук». «Сатурн» покажет этнографический триллер «Территория», кинотеатр «Тула» порадует новым сезоном ностальгического хита «Мир! Дружба! Жвачка!», а в «Молодежном» зрителей ждет криминальная многосерийная драма «Зверобой».

Музей Победы представит военный сериал «Позывной “Журавли”», также здесь состоится показ многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», посвященный 50-летнему юбилею картины.

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Кино в парках и музеях

Погулять по паркам и музеям и посмотреть культовые картины в формате «35 мм» на винтажных проекторах «Кинопередвижки» можно будет в рамках специальной программы, посвященной советским композиторам. В парке «Зарядье» состоится показ истерна Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», в котором звучит музыка Эдуарда Артемьева. Музей Москвы покажет фильм «Господин оформитель» режиссера Олега Тепцова с музыкой Сергея Курехина.

Музей кино подготовил к «Ночи кино» специальную программу «Большое кинопутешествие» и предлагает гостям принять участие в фотоквесте по кинематографическим локациям ВДНХ, а затем посетить показы советских фильмов о великих путешественниках Николае Миклухо-Маклае, Николае Пржевальском и Афанасии Никитине. Также в Музее кино пройдут тематические экскурсии, раскрывающие секреты удивительного мира кинематографа: «Кабинет Сергея Эйзенштейна», «Секреты киномеханика» и «Лабиринт истории».

Леонид Гайдай за работой | Источник: Legion-Media.ru

Узнать больше об истории русского кинематографа можно будет в галерее «Ходынка», где состоится показ фильмов советского авангарда — «Броненосец “Потемкин”» Сергея Эйзенштейна, «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова и «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» Льва Кулешова.

В Библиотеке киноискусства на Каретном валу — обширная программа для зрителей любых возрастов. Здесь и показы советских мультфильмов «Вовка в Тридевятом царстве», «Бременские музыканты» и «Летучий корабль», и сказка Александра Роу «Огонь, вода и… медные трубы», и искрометная комедия «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана, и лирическая киноповесть Марлена Хуциева «Мне двадцать лет».

Детская программа

Скучать в главную киноночь года не придется и самым юным зрителям. Специальная анимационная программа для детей предусмотрена в кинотеатре «Москино Космос» — она посвящена 20-летию мультсериала «Смешарики». Маленьких зрителей ждет теплая встреча с любимыми персонажами во время представления с участием актеров театра-студии «Смешарики», а затем на большом экране покажут популярные мультсериалы про Фиксиков, Детектива Финника, Смешариков и других героев. После киносеансов можно посетить масштабную выставку на Хлебозаводе № 9 (ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 1), посвященную смешным круглым героям, которая так и называется: «Смешарики. Искусство быть круглым».

Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты»

В кинотеатрах «Факел» и «Тула» гостям младшего возраста продемонстрируют мультсериал о быте и культуре коренных северных народов «Дети Арктики», а в «Березке» представят короткометражные мультфильмы российских аниматоров.

Третьяковская галерея традиционно представит детскую программу «Бессонница», в рамках которой покажет работы лучших отечественных аниматоров. Мероприятия пройдут в Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу, д. 10.

А киностудия «Союзмультфильм» приглашает детей и взрослых на специальные показы мультфильмов «Тайна третьей планеты» и «Фильм! Фильм! Фильм!» в формате «35 мм» с использованием винтажных проекторов. Также гостей ожидает тематическая экскурсия по киностудии.

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