«Ночь кино 2023» в Москве: куда пойти и что посмотреть

Концерты и выставки, посвященные главным юбилеям года

26 августа кинотеатр «Художественный» откроет «Ночь кино 2023» праздничным концертом «Необыкновенное чудо» в честь 90-летия со дня рождения легендарного советского режиссера театра и кино Марка Захарова. В программе прозвучат самые популярные и любимые песни из фильмов и спектаклей Захарова в исполнении известных артистов. А вечером в парке «Зарядье» пройдет концерт, посвященный театру «Ленком», где Марк Захаров был художественным руководителем на протяжении почти полувека.

Леонид Гайдай и Савелий Крамаров на съемках | Источник: Legion-Media.ru

В 2023 году 100-летний юбилей отмечает еще один выдающийся советский режиссер — Леонид Гайдай. Этому событию посвящена фотовыставка на Страстном бульваре, в рамках которой будут представлены редкие фотографии из детства и юности Гайдая, его армейской и фронтовой жизни, хроника его первых творческих шагов и кадры из любимых всеми комедий.

Хиты проката и марафон сериалов

Министерство культуры РФ и Фонд кино в рамках «Ночи кино» 26 августа представят особую кинопрограмму, куда войдут самые популярные российские фильмы 2023 года. Народные хиты «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, «Вызов» Клима Шипенко и «Праведник» Сергея Урсуляка будут показаны на различных площадках города и в кинотеатрах по предварительной регистрации. В кинотеатрах сети «Москино» «Космос», «Факел», «Салют», «Искра», «Березка», «Вымпел», «Тула», «Молодежный», «Сатурн» и «Спутник» проход на сеансы будет осуществляться в порядке живой очереди и при наличии свободных мест.

Кадр из фильма «Вызов»

Музей Победы представит военный сериал «Позывной “Журавли”», также здесь состоится показ многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», посвященный 50-летнему юбилею картины.

Кино в парках и музеях

Музей кино подготовил к «Ночи кино» специальную программу «Большое кинопутешествие» и предлагает гостям принять участие в фотоквесте по кинематографическим локациям ВДНХ, а затем посетить показы советских фильмов о великих путешественниках Николае Миклухо-Маклае, Николае Пржевальском и Афанасии Никитине. Также в Музее кино пройдут тематические экскурсии, раскрывающие секреты удивительного мира кинематографа: «Кабинет Сергея Эйзенштейна», «Секреты киномеханика» и «Лабиринт истории».

Леонид Гайдай за работой | Источник: Legion-Media.ru

Детская программа

Скучать в главную киноночь года не придется и самым юным зрителям. Специальная анимационная программа для детей предусмотрена в кинотеатре «Москино Космос» — она посвящена 20-летию мультсериала «Смешарики». Маленьких зрителей ждет теплая встреча с любимыми персонажами во время представления с участием актеров театра-студии «Смешарики», а затем на большом экране покажут популярные мультсериалы про Фиксиков, Детектива Финника, Смешариков и других героев. После киносеансов можно посетить масштабную выставку на Хлебозаводе № 9 (ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 1), посвященную смешным круглым героям, которая так и называется: «Смешарики. Искусство быть круглым».

Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты»

В кинотеатрах «Факел» и «Тула» гостям младшего возраста продемонстрируют мультсериал о быте и культуре коренных северных народов «Дети Арктики», а в «Березке» представят короткометражные мультфильмы российских аниматоров.

Третьяковская галерея традиционно представит детскую программу «Бессонница», в рамках которой покажет работы лучших отечественных аниматоров. Мероприятия пройдут в Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу, д. 10.