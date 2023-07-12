Внучка Гайдая представила вещи режиссера на аукционе

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В Нижнем Новгороде продолжает работу кинофестиваль «Горький fest», в 2023 году посвященный творчеству Леонида Гайдая, которому исполнилось бы сто лет. В рамках смотра проходят различные мероприятия, посвященные советскому режиссеру, в том числе спецпоказы его картин, квизы по его творчеству.

В частности, ранее прошел аукцион в поддержку благотворительного фонда Константина Хабенского, который вели Анна Снаткина и Виктор Васильев. Лотом, привлекшим наибольшее внимание, стал сатирический журнал «Крокодил» 1977 года из личной коллекции Леонида Иовича. На аукцион его привезла Ольга Худякова, внучка Гайдая. В издании есть автограф Нины Гребешковой, жены режиссера. Журнал был продан за 200 тысяч рублей.

Также ушла с молотка копия фарфоровой кошки, которую зрители видели в комедии «Самогонщики». В сцене с ее участием Трус в исполнении Георгия Вицина произносит знаменитую фразу: «Тренируемся на кошках». Настоящую статуэтку не удалось найти даже на «Мосфильме», поэтому было решено сделать ее копию.

На аукционе были проданы книга и диски с автографами композитора Александра Зацепина. Он не только писал музыку для картин режиссера, но и был его близким другом. Всего в пользу фонда Константина Хабенского удалось выручить 500 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялся «Гайдай-квиз», посвященный творчеству режиссера «Бриллиантовой руки», в котором его внучка также приняла участие.