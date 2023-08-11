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11 августа 2023, статьяТесты

Тест: выберите фразу, а мы расскажем, кто вы из героев «Семнадцати мгновений весны»

Не думайте о секундах свысока и скорее выбирайте

Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» о хладнокровном и бесстрашном разведчике Штирлице вышел ровно 50 лет назад и моментально стал хитом, а многие реплики персонажей ушли в народ и стали крылатыми. Успех ленты обеспечили талант и новый взгляд на известные исторические события режиссера Татьяны Лиозновой, автора сценария Юлиана Семенова и блистательного созвездия советских актеров.

А кого из героев культовой ленты сыграли бы вы? Самое время это выяснить! Выберите фразу, которая вам нравится больше всего!

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