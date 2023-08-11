Тест: выберите фразу, а мы расскажем, кто вы из героев «Семнадцати мгновений весны»

Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» о хладнокровном и бесстрашном разведчике Штирлице вышел ровно 50 лет назад и моментально стал хитом, а многие реплики персонажей ушли в народ и стали крылатыми. Успех ленты обеспечили талант и новый взгляд на известные исторические события режиссера Татьяны Лиозновой, автора сценария Юлиана Семенова и блистательного созвездия советских актеров.