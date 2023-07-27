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27 июля 2023, статьяОбзоры

Что смотрят в мире кроме «Барби»? 7 других киноновинок месяца

Пока лихорадка «Барбенгеймера» достигает своего пика, обращаем ваше внимание на семерку других любопытных мировых кинопремьер, среди которых, на секундочку, долгожданный Том Круз и еще одна история об игрушках в розовом цвете

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

Кадр из фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

Поклонники Тома Круза наконец дождались новую, седьмую часть легендарной шпионской франшизы и убедились в том, что в свои 60 голливудская суперзвезда все еще в форме. Возможно, даже в лучшей, чем когда-либо: еще на этапе съемок Круз передавал привет зрителям, выпрыгивая из вертолета, а для одной из сцен исполнил самый опасный трюк в кинокарьере.

Старания не прошли даром: «Смертельная расплата» пульсирует бешеной энергией и захватывает дух, пока Итан Хант занимается привычным делом — спасает мир. На этот раз герои имеют дело с новым мощнейшим оружием в виде искусственного интеллекта, который может быть использован во вред планете.

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«Безумная поездочка»

Эшли Пак, которую мы помним по «Эмили в Париже», «Грызне» и «Убийствам в одном здании», дебютирует главной ролью в большом кино. Ее героиня Одри — молодая американка азиатского происхождения, выросшая в приемной семье. Вопрос о корнях и родине не дает ей покоя, и однажды девушка решается на большое путешествие. Вместе с Одри в путь отправляются ее сумасбродная подруга детства Лоло со своей кузиной по прозвищу Мертвоглазка, помешанной на K-Pop, и звезда китайских сериалов Кэт.

«Безумная поездочка» — задорная летняя комедия с вайбом «Безумно богатых азиатов» о поисках себя, обыгрывающая азиатско-американские стереотипы, не размениваясь на политкорректность и приличия. Что неудивительно — продюсерами ленты выступили, в частности, Сет Роген и Эван Голдберг («SuperПерцы», «Полный расколбас»).

Безумная поездочка
2023/США18+комедия
Моя оценка

«Астрал 5: Красная дверь»

Финал истории о несчастной семье Ламбертов, которых на протяжении пяти фильмов не оставляет в покое паранормальный кошмар, доверили снимать звезде франшизы Патрику Уилсону. Помимо фирменного саспенса и неизменных демонов-мучителей, режиссер-дебютант решил добавить в историю драмы — и, кажется, немного перестарался: фильм получился не слишком пугающим рассказом о проработке старых травм и преодолении семейного кризиса.

По сюжету, Джош (Уилсон) и его изрядно подросший сын Далтон (Тай Симпкинс), чьи отношения далеки от идеальных, должны навсегда покончить со злом в своей жизни. Для этого им предстоит погрузиться в астрал глубже, чем когда-либо.

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«Плюшевый пузырь»

Знали ли вы, что в одном из экономических кризисов, настигшем огромное число американцев в конце прошлого столетия, виноваты мягкие игрушки? В увлекательных подробностях об этом рассказывает биографическая комедия с Заком Галифианакисом и Элизабет Бэнкс. Стоит отметить, «Плюшевый пузырь» успешно вписался в тренд, заданный «Барби», — розового цвета здесь предостаточно.

Кадр из фильма «Плюшевый пузырь»

Это история Тая Уорнера — эксцентричного предпринимателя, который придумал милых плюшевых зверят с наполнителем из пластиковых гранул Beanie Babies, ставших невероятно популярными. За ними стояли в очередях взрослые и дети, охотились коллекционеры, уверенные, что со временем игрушки взлетят в цене, а маркетинговая стратегия Уорнера, основанная на эксклюзивности и напускной загадочности, лишь подогревала интерес покупателей. Но стремительный взлет обернулся не менее быстрым падением.

«Птичий короб: Барселона»

Мир погрузился в хаос из-за таинственных инопланетных существ, при одном взгляде на которых люди сходят с ума и совершают самоубийства. Чтобы остаться в живых, приходится передвигаться с закрытыми глазами. Как несложно догадаться, действие фильма разворачивается во вселенной «Птичьего короба» — хита Netflix 2018 года с Сандрой Буллок. Главные герои испанского спин-оффа — Себастьян (Марио Касас) и его маленькая дочь Анна, которым нужно вслепую добраться до безопасного убежища через всю Барселону, кишащую опасностями.

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Несмотря на знакомый сюжет, создатели приготовили для зрителей интересный взгляд на апокалиптическую реальность, а также действительно неожиданные повороты: это именно то кино, перед просмотром которого необходимо избегать спойлеров.

«Они клонировали Тайрона»

Наркодилер Фонтейн (Джон Бойега) умирает от пули конкурента, а на следующее утро… просыпается в своей постели целым и невредимым. Пытаясь выяснить, что произошло, Фонтейн, сутенер Слик (Джейми Фокс) и проститутка Йо-Йо обнаруживают огромную подземную лабораторию, в которой на правительственном уровне проводят эксперименты над темнокожим населением. Фонтейн понимает, что он — клон самого себя, и решает вступить в противостояние с белыми угнетателями.

Кадр из фильма «Они клонировали Тайрона»

Комедийный фантастический боевик с остроумными диалогами и хитросплетенной интригой по атмосфере напоминает сай-фай 1980-х, а в своей социальной критике отсылает к работам Джордана Пила «Прочь» и «Мы».

«Особняк с привидениями»

Мать-одиночка Гэбби (Розарио Доусон) и ее 9-летний сын переезжают в колоритный особняк, который обошелся женщине подозрительно дешево. Вскоре становится ясно, почему: дом населен назойливыми призраками, избавляться от которых героям будут помогать сомнительные специалисты, среди которых эксперт по паранормальным явлениям (Лакит Стэнфилд), священник (Оуэн Уилсон), экстрасенс (Тиффани Хэддиш) и историк-зануда (Дэнни ДеВито).

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«Особняк с привидениями» — аттракцион во всех смыслах этого слова: сюжет фильма, как и одноименная комедия с Эдди Мерфи 2003 года, основан на пугающем развлечении из Диснейленда, посетители которого в течение 10 минут катаются по атмосферному дому с безобидными скримерами. В новой версии Эдди Мерфи нет, зато есть Джаред Лето в образе призрака шляпной коробки и устрашающая голова Джейми Ли Кертис в магическом шаре.

8 любопытных киноновинок, уже доступных онлайн
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