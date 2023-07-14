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Птичий короб: Барселона

A ciegas

2023триллеружасыфантастика

Сюжет фильма:

События разворачиваются в мире, который погрузился в хаос из-за таинственного и зловещего явления, при одном взгляде на которое люди совершают самоубийство. После того, как практически все население планеты погибло, Себастьян и его маленькая дочь Анна должны вслепую добраться до безопасного убежища, пройдя через всю Барселону, полную опасности и зла.

«Птичий короб: Барселона» — испанский ремейк триллера «Птичий короб».

Режиссеры
Давид Пастор, Алекс Пастор
В ролях
Марио Касас, Александра Ховард, Джорджина Кэмпбелл, Диего Кальва, Мишель Хеннер, Леонардо Сбараглиа, Патрик Криаду, Лола Дуэньяс
Страна
Испания
Премьера
14 июля (Мир)
14 июля (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры
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Птичий короб
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