События разворачиваются в мире, который погрузился в хаос из-за таинственного и зловещего явления, при одном взгляде на которое люди совершают самоубийство. После того, как практически все население планеты погибло, Себастьян и его маленькая дочь Анна должны вслепую добраться до безопасного убежища, пройдя через всю Барселону, полную опасности и зла.

«Птичий короб: Барселона» — испанский ремейк триллера «Птичий короб».