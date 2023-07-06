Интернет заполонили мемы про «Барби» и «Оппенгеймера». Что происходит?

Просто-напросто два очень разных по тональности фильма — один про беззаботную Барби, второй про разработчика ядерного оружия — выходят в один и тот же день, 21 июля. Неизвестно, кто победит в этом столкновении противоположностей: летний ироничный ромком Греты Гервиг или драматичный ретро-проект Кристофера Нолана. Но сама идея их одновременной премьеры привела интернет-пользователей в состояние восторга и шока, и породила нескончаемый поток абсурдного юмора. Появился даже термин, описывающий этот культурный феномен: «Барбенгеймер».

«Барби» vs «Оппенгеймер»

Сценарий романтической комедии «Барби» Грета Гервиг написала совместно с партнером Ноа Баумбаком, а в ролях Барби и Кена снялись Марго Робби и Райан Гослинг. По сюжету, недостаточно идеальную Барби прогоняют из Барбилэнда, где она проживает вместе с другими Барби и Кенами. В реальном мире кукла меняется и обретает новую себя.

Параллели с неоново-розовой, позитивной «Барби» и сумрачным, философским «Оппенгеймером» тут же обнаружились в реальном мире:

«Барби» vs «Оппенгеймер»

На постерах и в рекламных трейлерах, заполонивших интернет, сосредоточенное лицо Киллиана Мерфи резко контрастирует с сияющей улыбкой Марго Робби. В самом деле, можно ли отыскать столь непохожих персонажей? Но в этой парадоксальной общей премьере есть маркетинговая хитрость. Две противоположности словно высекли искру друг об друга, и выдуманная блондинка на роликах стала идеальной второй половинкой, нет, не Кена, а ученого в фетровой шляпе.

«Барби» vs «Оппенгеймер»

Грета Гервиг и Марго Робби с радостью поддержали конкурентов и приобрели билеты на премьеру фильма Нолана:

«Барби» vs «Оппенгеймер»

Интернет-пользователи среагировали моментально, «отправив» Кристофера Нолана в компании Киллиана Мерфи на «Барби»:

«Барби» vs «Оппенгеймер»

Мрачная реальность в интернет-мемах просачивается в розово-неоновую и вот, кукла уже отважно преодолевает постапокалипсис.

«Барби» vs «Оппенгеймер»

А на постере-коллаже герой Киллиана Мерфи становится Кеном. Разумеется, Кеном-ученым!

«Барби» vs «Оппенгеймер»

Многие призадумались, в чем пойти на двойную премьеру. Что ж, производители одежды к заветной дате уже выпустили подходящую случаю продукцию. На одних атомные облака сочетаются с розовым шрифтом, на других розово-черным лаконично написано «Барбенгеймер» и указана дата премьеры.

«Барби» vs «Оппенгеймер»

К делу оказались привлечены даже персонажи из других фильмов и сериалов! От девушек из «Уэнсдэй»...

«Барби» vs «Оппенгеймер»

...до главных героев «Убойной силы».

«Барби» vs «Оппенгеймер»

От Уолтера Уайта в исполнении Брайана Крэнстона из сериала «Во все тяжкие»...

«Барби» vs «Оппенгеймер»

«Барби» vs «Оппенгеймер»

Самые отважные киноманы планируют посмотреть обе премьеры в один день. Что ж, при переходе из зала в зал им придется провести над собой определенную работу, чтобы перенастроиться с мрачной темы на радужный позитив. Или наоборот. Так же лихо, как это сделал герой Тома Круза.