Что смотреть онлайн: 8 любопытных киноновинок

«Там, где цветет полынь»

«Там, где цветет полынь»

Старшеклассница Ульяна (Виктория Агалакова) становится обладательницей жуткого дара: она может видеть смерти других людей. Чтобы спасти находящуюся в коме мать, Уля заключает сделку с могущественной ведьмой Рутой (Сабина Ахмедова). Теперь девушка должна раздобыть вещи трех умерших людей. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд, и из-под власти Руты можно выйти, только полностью с ней расправившись. Растерянной и одинокой героине придется пройти сложный путь и побороть свои страхи.

Мистическая драма от KION по мотивам одноименного книжного хита Ольги Птицевой состоит из шести 15-минутных эпизодов, так что просмотр всего сериала можно уместить в один вечер. Удобно!

«Вика-ураган»

Боевая Вика (Аглая Тарасова) вышла из колонии и обнаружила, что муж (Антон Филипенко) изменил ей с лучшей подругой, квартиру родная мать (Ирина Розанова) цинично сдала под магазин интимных товаров, а сына отправили в интернат для «особенных» детей. Слегка опешив от новой реальности, Вика начала искать выход, разумеется, со свойственной ей бешеной энергией.

«Вика-ураган»

«Вика-ураган» — галерея уморительных образов, среди которых пьющий участковый (Николай Фоменко), бабуля с замашками тирана (Татьяна Кравченко), философски настроенный сосед с шаурмой (Иван Добронравов). А шальной темперамент главной героини — основная движущая сила сюжета этой комедии, остроумные и абсурдные диалоги из которой наверняка скоро разойдутся на цитаты.

«Снегирь»

Оказавшись на борту рыболовецкого траулера «Снегирь», юные студенты мореходки Никита (Макар Хлебников) и Максим с головой ныряют в суровый быт сварливых моряков, живущих каторжным трудом среди ледяных волн. По плечу ли юношам такое испытание? Максим, кажется, готов слиться с коллективом, лишь бы приняли за своего. Никита — упрямый и честный, да и вообще не собирается связывать свою жизнь с морем. Тем временем, хладнокровная стихия накрывает судно беспощадным штормом…

Производственная драма о взрослении, кризисе коммуникации и разрыве между поколениями — приковывающее, тревожное и актуальное кино Бориса Хлебникова, снятое по мотивам пронзительного романа Георгия Владимова «Три минуты молчания».

«Банды Парижа»

«Банды Парижа»

Начало XX века. Шайка головорезов, зовущих себя «Апаши», орудует на улицах Парижа, жестоко расправляясь со всеми, кто осмелится встать на пути. Молодая девушка Билли преследует лишь одну цель — отомстить за смерть брата, убитого преступниками. Проникнув в банду, она собирается покончить с каждым, пока не доберется до главаря. Но неожиданно между Билли и обаятельным вожаком бандитов Хесусом вспыхивает страстное чувство.

Азартная экшен-драма о неистовой любви и застилающей глаза жажде мести в театральном антураже, взрывоопасная смесь постмодерна, романтики, нуара и вестерна — словом, скучать не придется.

«Король неба»

Отряду молодых летчиков-испытателей предстоит освоить новейшие истребители под чутким руководством опытных наставников. С каждым новым полетом и очередным опасным заданием они бросают вызов небу и самим себе, ведь там, наверху, все зависит от максимально точных движений пилота. Смогут ли они избежать роковых ошибок и вернуться домой живыми?

Фильм уже окрестили «китайским “Топ Ганом”», однако это отнюдь не подделка, а по-настоящему захватывающий блокбастер со своей историей, впечатляющими съемками, красивыми самолетами и сюжетными поворотами, способными вызвать слезы.

«Сокровища Тома Сойера»

Кадр из фильма «Сокровища Тома Сойера»

Однажды Энтони и его друзья находят письмо с информацией о том, как найти сокровища Тома Сойера из книг Марка Твена. Легенды о потерянном золоте Тома Сойера всегда будоражили умы молодых людей, и старшеклассники отправляются в рискованное, но такое захватывающее путешествие.

Компанию им составляет мама Энтони Агата, которая когда-то и сама была смелой и отчаянной искательницей приключений. Поиски сокровищ, древние загадки и даже говорящая кошка — в ярком семейном фэнтези есть все, чтобы проникнуться духом авантюризма и увлечься приключениями, забыв обо всем на свете.

«Вкус счастья»

Габриэль Карвен (Жерар Депардье) — знаменитый шеф-повар, полностью состоявшийся в профессии: его ресторан как раз получил третью мишленовскую звезду. Несмотря на успехи в карьере, героя настигает экзистенциальный кризис. Жена встречается с другим, связь с сыновьями утеряна, а посиделки с друзьями заменили вечера в компании алкоголя. Габриэль вспоминает, как 45 лет назад проиграл в престижном конкурсе японскому повару, который обошел его, приготовив простой суп с лапшой. Карвен понимает, что корни его депрессии лежат в далеком прошлом, и решает разыскать того японца, чтобы узнать секрет его коронного блюда.

«Вкус счастья» — трогательная комедийная драма с неспешным повествованием и отличной ролью Депардье. Компанию ему составляет 88-летний и ничуть не растерявший актерскую форму Пьер Ришар.

«Мое преступление»

Кадр из фильма «Мое преступление»

Париж, 1930-е годы. Молодая и прекрасная, но не слишком талантливая актриса по имени Мадлен Вердье обвиняется в убийстве известного продюсера, от наглых приставаний которого ей удалось сбежать накануне. Решив использовать обстоятельства в свою пользу, Мадлен берет вину на себя и с помощью подруги-адвоката доказывает в суде, что это была самооборона. Жизнь и карьера Мадлен вспыхивают с новой силой, безденежные времена остаются в прошлом, актриса купается в лучах славы. Но рано или поздно все тайное становится явным.

Утонченная костюмная драма Франсуа Озона с новой звездой французского кино Надей Терешкевич и заслуженной дивой Изабель Юппер — очаровательное кино, ведущее разговор на серьезную тему в легкой форме, с присущими режиссеру фарсом и провокациями.