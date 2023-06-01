Яблоко от яблони: дети знаменитых актеров, похожие на них как две капли воды

Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп, Джонни Депп

Даже если не знать, кто мама этой юной леди, об этом легко догадаться с первого на нее взгляда. Лили-Роуз так похожа на Ванессу Паради, что кажется, тут поработали не гены, а копировальный аппарат. Талант, как по материнской, так и по отцовской линии, тоже передался по наследству. В свои 24 года Лили-Роуз Депп — не только актриса, но и модель, певица... А от папы Джонни Деппа перепала и изрядная самоуверенность. Девушка прекрасно знает себе цену и убеждена, что все имеющиеся от рождения привилегии лишь предоставили ей возможность, а всю основную работу она сделала самостоятельно.

Работает Лили-Роуз и правда много. Ее кинокарьера началась с ироничной роли в черной комедии «Бивень», где у нее была уморительная общая сцена с отцом. Но и с сольными ролями («Танцовщица», «Звери») актриса справляется на ура. В дуэтах, впрочем, тоже выглядит достойно: например, в «Планетариуме» — с Натали Портман или в ставшем скандальным еще до выхода «Кумире» — с рэпером The Weeknd.

Глеб Пускепалис с отцом Сергеем Пускепалисом | Источник: PersonaStars

У трагически погибшего в сентябре 2022 года Сергея Пускепалиса талантливый сын, с детства решивший пойти по стопам отца. Первая роль, сразу главная и пронзительная, досталась десятилетнему Глебу в роуд-муви «Коктебель». А с отцом юный актер впервые появился вместе на экране в картине «9 дней и одно утро», где сыграл капризного и избалованного сынка городского мэра.

После окончания ГИТИСа, где Глеб учился на одном курсе с Иваном Янковским, еще одним одаренным наследником известной актерской династии, Пускепалис-младший полностью посвятил себя профессии. На сегодняшний момент в его актерской копилке 24 роли, среди которых работа в сериале «Хочу не могу!», участие в таких зрительских хитах, как «Угрюм-река» и «Выжившие», съемки в короткометражках «Обычная свадьба» и «Сексоголики». Кроме того, Глеб играет в театре и даже был номинирован на премию «Золотая маска» за роль в спектакле «Сказка о последнем ангеле».

Милла Йовович и Эвер Андерсон | Источник: Legion-media.ru

Эвер — юная копия своей мамы Миллы Йовович, с открытой и обаятельной улыбкой, передавшейся по наследству. Дочке Йовович и режиссера франшизы «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона всего пятнадцать лет, а в ее фильмографии уже значатся четыре фильма, среди которых, между прочим, блокбастер Marvel «Черная Вдова», где Эвер вжилась в образ юной Наташи Романофф.

Самой же важной на сегодня ролью для молодой актрисы стала девочка Венди в переосмысленной сказке про невзрослеющего мальчика Питера Пена и страну Нетландию. Критики, посмотревшие фильм «Питер Пэн и Венди», отмечают, что Эвер Андерсон стала эмоциональным центром картины.

Юлия Пересильд с дочками

Дочери покорительницы космоса Юлии Пересильд похожи на маму как две капли воды. У старшей, 14-летней Анны уже вырисовывается интересная и разноплановая кинокарьера. Судите сами: в драме «Первый снег» Аня вела трогательный видеоблог про жизнь хомячков, а в напряженном триллере «Тибра» сыграла застенчивую девочку, верящую в потустороннее жуткое существо. Кстати, для участия в фильме юной актрисе пришлось экстремально преобразиться: волосы, брови и даже ресницы ей выкрасили в белый цвет.

Младшую дочь Юлии Пересильд Марию в дебютной роли в картине «Цой», снятой, к слову, отцом обеих девочек режиссером Алексеем Учителем, тоже не так-то просто узнать. Ведь Маша Пересильд исполнила роль... сына Виктора Цоя, которого по фильму зовут Женя. А в предстоящей картине «Императрицы» 10-летняя Мария примерила воздушные платья юной Елизаветы Петровны Романовой, которую во взрослом возрасте играет ее мама. Никакого блата, как вы могли подумать! Начинающая актриса проходила кастинг на общих основаниях.

Рафферти Лоу, Джуд Лоу | Источник: Legion-Media.ru

Глядя на 26-летнего Раффа Лоу замирает сердце: ах, эти знакомые скулы и голубые глаза... Старший сын Джуда Лоу невероятно на него похож, и сходство это без устали подчеркивает. При этом Рафферти уже давно — самостоятельная творческая единица. Помимо успешных музыкальной и модельной карьер, парень активно снимается в кино. Вместе с отцом он принял участие в фантастическом триллере «Потрошители», а вскоре сыграл и главную роль — в криминальной комедии «Афера Оливера Твиста» вместе с великим Майклом Кейном.

Самая ожидаемая премьерой с Рафферти на сегодня — сериал «Повелители воздуха», где Лоу-младший будет рассекать воздушные пространства вместе с номинантами на премию «Оскар» Остином Батлером и Барри Кеоганом.

Ума Турман и Майя Хоук | Источник: Legion-Media.ru

Если бы Квентин Тарантино решил переснять свой культовый фильм «Убить Билла», то роль мстительной Черной мамбы наверняка досталась бы Майе Хоук. Еще бы, ведь она так похожа на музу режиссера Уму Турман, которая по совместительству является мамой 24-летней актрисы.

Дебютом дочери Турман и Итана Хоука в кино стала роль в сериале «Маленькие женщины», а мировую славу принесли съемки в последних двух сезонах «Очень странных дел», где девушка сыграла Робин Бакли. Кстати, Тарантино уже затащил Майю в свое кино: актриса сыграла одну из девушек банды Чарльза Мэнсона в картине «Однажды в... Голливуде». Эпизод крошечный, но очень запоминающийся!

К слову, у восходящей звезды великолепные отношения с родителями. Недаром она снимается и с мамой (предстоящий фильм «Комната убийств»), и у папы: в режиссерском проекте Итана Хоука «Дикая кошка» Майя сыграет писательницу Фланнери О’Коннор.

Игорь и Григорий Верники | Источник: Legion-Media.ru

Улыбка Верников — их фирменная черта, которая явно передалась по наследству и Вернику-младшему. Похож 23-летний Григорий на папу Игоря и по темпераменту — столь же эмоциональный и вспыльчивый. Впрочем, это не помешало наследнику известной фамилии окончить с красным дипломом Школу-студию МХАТ. Григорий Верник снимался в сериалах «Домашнее поле» и двух последних сезонах «Содержанок», но больше всего запомнился яркой ролью мажора Кокорина в сериале «Фандорин. Азазель». Идеально подходящим для себя кинообразом Григорий считает элегантного британского бандита Томми Шелби. Что ж, может, когда-нибудь снимут российский ремейк «Острых козырьков» с Гришей в главной роли!

Дева Кассель, Моника Беллуччи

Одна Моника Беллуччи — хорошо, а две — еще лучше. Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи пошла в мать: пухлые губы, темные волосы... Мама и дочка нередко снимаются вместе для глянцевых журналов, где их сходство старательно подчеркивается. Хотя у 18-летней Девы контракт с любимой Моникой маркой Dolce&Gabbana, она сосредоточена не только на модельной карьере. Дебют начинающей актрисы состоится в предстоящей драме о взрослении «Прекрасное лето», где она сыграла раскрепощенную натурщицу по имени Амелия. А весной 2023 года в Риме стартовали съемки сериала «Леопард», ремейка классического фильма Лукино Висконти. Дева играет ту самую Анжелику Седару, которую в картине 1963 года исполняла великая Клаудия Кардинале.

Никита Ефремов, Михаил Ефремов

Тембр голоса и черты лица у Никиты фамильные, а талант свой собственный. Сын актера Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой, внук легенд советского кино Олега Ефремова и Аллы Покровской — состоявшаяся кинозвезда, причем безо всяких скидок на родственные связи. Неудивительно, что 35-летний Ефремов так востребован. Он проникал в психологию маньяка в сериале «Хороший человек», становился душой компании и кутилой в «Общаге», пытался взломать советскую систему здравоохранения в «Нулевом пациенте», переосмыслял жизнь в «Здоровом человеке» и даже «изобрел» «Тетрис». Кажется, Никита Ефремов может все или почти все, и наблюдать за этим — сплошное удовольствие.

Виктор Бельмондо, Жан-Поль Бельмондо

Внук Жан-Поля Бельмондо невероятно похож на своего деда, которого он ласково называет, как и все во Франции, «Бебель». Любимым фильмом с дедушкой он считает «Обезьяну зимой». В далеком 1962 году, когда картина вышла на экраны, Жан-Полю было 29 лет, ровно столько, сколько сейчас его внуку. Отец Виктора — автогонщик и актер Поль Бельмондо, мать — телеведущая и актриса Луана Тенка. С таким семейным бэкграундом молодому человеку просто ничего не оставалось, как погрузится в мир кино.