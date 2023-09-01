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Дикая кошка (2023)

Wildcat

IMDb5.6
20231 ч. 43 мин.драмабиография

Сюжет фильма «Дикая кошка»

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Американская писательница Фланнери О’Коннор, прославившаяся необычными рассказами в жанре южной готики, размышляет о своем творчестве. Может ли скандальное искусство служить Богу? Всегда ли страдания предшествуют величию? И может ли болезнь быть благом? В 1950-х 24-летняя Фланнери навещает свою мать Реджину, с которой у нее натянутые отношения. Вместе с этим девушка узнает о том, что больна волчанкой. Когда-то эта же болезнь унесла жизнь ее отца. Несмотря на все трудности, Фланнери пытается добиться успехов в писательстве, обращая свой недуг в шанс исследовать вопросы веры.

«Дикая кошка» — биографическая драма Итана Хоука, главные роли в которой сыграли Майя Хоук и Лора Линни. Премьера фильма состоялась в сентябре 2023 года на кинофестивале «Теллурайд». 

Режиссер

Итан Хоук

В ролях

Уилла Фицджералд, Стив Зан, Майя Хоук, Винсент Д’Онофрио, Лора Линни, Алессандро Нивола, Купер Хоффман, Филип Эттинджер, Рафаэль Касал, Кристин А. Дай

Страна

США

Премьера

1 сентября 2023 (Мир)
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Дикая кошка (Wildcat, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Дикая кошка. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Дикая кошка, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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