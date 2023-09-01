Дикая кошка (2023)

Американская писательница Фланнери О’Коннор, прославившаяся необычными рассказами в жанре южной готики, размышляет о своем творчестве. Может ли скандальное искусство служить Богу? Всегда ли страдания предшествуют величию? И может ли болезнь быть благом? В 1950-х 24-летняя Фланнери навещает свою мать Реджину, с которой у нее натянутые отношения. Вместе с этим девушка узнает о том, что больна волчанкой. Когда-то эта же болезнь унесла жизнь ее отца. Несмотря на все трудности, Фланнери пытается добиться успехов в писательстве, обращая свой недуг в шанс исследовать вопросы веры.

«Дикая кошка» — биографическая драма Итана Хоука, главные роли в которой сыграли Майя Хоук и Лора Линни. Премьера фильма состоялась в сентябре 2023 года на кинофестивале «Теллурайд».