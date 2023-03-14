Юлия Пересильд играет Елизавету I: первые кадры с площадки

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Стартовали съемки нового документально-художественного фильма «Императрицы» из цикла исторических проектов «Русь», рассказывающего о первых императрицах Российской империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине фильма — Елизавете I, роль которой исполнит Юлия Пересильд.

События картины развиваются после смерти Петра Великого: начинается эпоха дворцовых переворотов – время интриг и борьбы за власть. Маленькой Елизавете не суждено стать королевой Франции, ведь после смерти Петра I Людовик XV разрывает все былые договоренности. А за престол Российской Империи идет самая настоящая борьба и никто даже в шутку не рассматривает кандидатуру юной царевны.

Режиссером ленты выступает Андрей Кравчук, снявший такие исторические фильмы, как «Адмиралъ» и «Союз спасения». По словам исполнительницы главной роли Юлии Пересильд, она давно хотела поработать вместе с ним.

«Я первый раз снимаюсь в документально-художественном фильме, это интересно и ново для меня, рассказывает актриса. — Недавно я услышала любопытное сравнение: “Если рассматривать государство как поезд, а каждого правителя — как вагон, то Елизавета была бы вагоном-рестораном”. По-моему, замечательный образ».