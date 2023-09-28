Со смертью Петра Великого страна вступает в эпоху дворцовых переворотов, интриг и борьбы за власть. Маленькая Елизавета уже понимает, что ей не суждено стать королевой Франции, ведь после кончины Петра I Людовик XV разорвал все былые договоренности. Разворачивается настоящая борьба за российский престол, но кандидатуру младшей дочери великого монарха никто не рассматривает. Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, чтобы занять свое место в истории?

«Императрицы» — документально-игровой фильм из цикла исторических проектов «Русь», рассказывающий о первых правительницах Российской империи.