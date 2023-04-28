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Питер Пэн и Венди

Peter Pan & Wendy

20231 ч. 46 мин.приключениясемейныйфэнтези
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Сюжет фильма:

Однажды девочка по имени Венди Дарлинг знакомится с Питером Пэном — мальчиком, который категорически отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями, Питером и крошечной феей Динь-Динь Венди отправляется в волшебную страну Нетландию. Героев ждет встреча с коварным капитаном Крюком и захватывающее, но опасное приключение, которое навсегда изменит жизнь юной героини.

«Питер Пэн и Венди» — экранизация сказочной повести Джеймса Барри о мальчике, который не хотел взрослеть.

Режиссер
Дэвид Лоури
В ролях
Джуд Лоу, Яра Шахиди, Александр Молони, Эвер Андерсон, Алан Тьюдик, Молли Паркер, Джим Гэффиган, Алисса Вапанатак, Джошуа Пикеринг, Якоби Джуп
Страна
США
Премьера
28 апреля (Мир)
28 апреля (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры6
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