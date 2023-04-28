Однажды девочка по имени Венди Дарлинг знакомится с Питером Пэном — мальчиком, который категорически отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями, Питером и крошечной феей Динь-Динь Венди отправляется в волшебную страну Нетландию. Героев ждет встреча с коварным капитаном Крюком и захватывающее, но опасное приключение, которое навсегда изменит жизнь юной героини.

«Питер Пэн и Венди» — экранизация сказочной повести Джеймса Барри о мальчике, который не хотел взрослеть.