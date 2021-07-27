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27 июля 2021, фоторепортажСъемки

12-летняя дочь Пересильд снимается с Исаковой в первом фильме

Дочь актрисы дебютирует в кино главной ролью в мистическом триллере
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В Ленинградской области стартовали съемки мистического триллера «Тибра». Фильм станет актерским дебютом для 12-летней Анки (Анны) Пересильд, дочери актрисы Юлии Пересильд.

В новой картине начинающей актрисе досталась главная роль — 13-летней девочки-альбиноса по прозвищу Мука. Героиня становится единственным свидетелем загадочного исчезновения сверстницы и влюбляется в главного подозреваемого.

Партнерами Анны Пересильд по площадке стали Виктория Исакова и Артем Быстров, а также Марина Васильева и Влад Коноплев. Художественный руководитель картины — Юрий Мороз, режиссер — Анна Гороян, для которой «Тибра» станет дебютом в полном метре.

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Гороян рассказывает о своей ленте:

Истории о взрослении будут актуальны всегда. Каждый ребенок и его родители проходят этот непростой этап. И если появится фильм, который поможет и тем, и другим взглянуть на себя со стороны, пересмотреть свои взгляды, поступки, значит эта работа проделана не зря.

Производством фильма занимается компания All Media (a START Company), дата выхода «Тибры» пока не называется.

Напомним, у Юлии Пересильд две дочери от режиссера Алексея Учителя. Младшую, Марию, Учитель ранее снимал в своем фильме «Цой».

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