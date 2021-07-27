12-летняя дочь Пересильд снимается с Исаковой в первом фильме

Истории о взрослении будут актуальны всегда. Каждый ребенок и его родители проходят этот непростой этап. И если появится фильм, который поможет и тем, и другим взглянуть на себя со стороны, пересмотреть свои взгляды, поступки, значит эта работа проделана не зря.