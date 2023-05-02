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2 мая 2023, новость

Пересильд не содействовала участию дочери в фильме «Императрицы»

Актриса призналась, что не присутствовала во время разговора режиссера с 10-летней Марией
Юлия Пересильд с дочками Марией (слева) и Анной

Актриса Юлия Пересильд заявила, что не проявляла инициативу, чтобы ее дочь снималась в фильме «Императрицы». Слова артистки цитирует «Вокруг ТВ».

В предстоящем проекте Пересильд играет Елизавету Петровну, а ее дочь Мария — императрицу в детстве. По словам актрисы, она даже не присутствовала при разговоре режиссера с наследницей о роли.

«Маленькая императрица Елизавета, вернее, юная актриса, ее играющая, должна была быть похожа на меня. Машу позвали на пробы. Я, кстати, не присутствовала на этой встрече, они с режиссером сами договаривались», — призналась Пересильд. Также она отметила, что было интересно увидеть Марию в наряде XVIII века.

«У Маши еще и очень своеобразный стиль — она любит спортивные костюмы и рокерские куртки. И вдруг я вижу свою девочку в удивительном желто-лимонном платье. Это красиво!» — призналась актриса. По словам Пересильд, она рада успеху дочери.

Артистка также отметила, что в костюме императрицы чувствовала себя более комфортно, чем в скафандре. Она подчеркнула, что хорошо чувствовала себя в корсетах и кринолинах.

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