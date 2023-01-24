Дочь Умы Турман снимается в главной роли в фильме своего отца

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Актер Итан Хоук снимает биографический фильм «Дикая кошка» (Wildcat), посвященный писательнице Фланнери О’Коннор. Главную роль в картине исполняет его дочь от Умы Турман Майя Хоук. В сети появились первые фото со съемочной площадки.

Итан Хоук не только выступает режиссером: он также написал сценарий (в соавторстве с Шелби Гейнс) и продюсирует ленту.

Фланнери О’Коннор — писательница Юга США, одна из самых ярких представителей жанра южной готики. Написала два романа и тридцать рассказов, считается продолжательницей литературной традиции таких авторов, как Эдгар По, Герман Мелвилл, Н. Готорн. О'Коннор страдала волчанкой и ушла из жизни в 39 лет.